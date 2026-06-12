Zbog povrede Nidala Čelika selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez naknadno pozvao Arjana Malića, desnog beka Šturma.

Izvor: Pro Shots Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Svjetsko prvenstvo u fudbalu je počelo, a selektor Bosne i Hercegovine morao je prvog takmičarskog dana da napravi promjenu na spisku! Nakon što je posle generalne probe u Sarajevu golmana Osmana Hadžikića zamijenio Mladenom Jurkasom, selektor BiH Sergej Barbarez mijenjao je i u poslednjoj liniji odbrane.

Defanzivac Nidal Čelik (19) poslednjih dana nije trenirao zbog povrede, pa je bilo jasno da će Bosna i Hercegovina napraviti promjenu na spisku fudbalera za Mundijal 2026. Umjesto Čelika u reprezentaciju je pozvan Arjan Malić (20), nekadašnji omladinski reprezentativac Slovenije i aktuelni prvotimac Šturma iz Graca.

Riječ je o fudbaleru koji se najbolje snalazi na mjestu desnog beka. Inače, Malić je iz mjesta Jesenice u Sloveniji, ali je čitavu karijeru proveo u Austriji - prvo u mlađim kategorijama i razvojnom timu Rida, zatim u prvom timu tog kluba, a poslednje dvije sezone u dresu Šturma.

Malić je svojevremeno igrao za reprezentacije Slovenije do 18 i 19 godina, ali je zatim promijenio nacionalni tim. Dva puta je nastupio za mladu reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a već osam puta oblačio je dres seniorskog tima. Prije samo nekoliko dana dobio je priliku da igra protiv Sjeverne Makedonije (0:0) i Paname (1:1), u poslednjim proverama pred Svjetsko prvenstvo.