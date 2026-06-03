Fudbalerke Negohjanga osvojile su istorijsku titulu i onda su dočekane od strane sjevernokorejskog lidera Kim Džong Una.

Izvor: Printscreen/ultras antifaa

Fudbalerke iz Sjeverne Koreje koje igraju za Negohjang napravile su istorijski uspjeh. Postale su šampionke Azije i to tako što su pobijedile u Južnoj Koreji. Poslije toga ih je dočekao severnokorejski lider Kim Džong Un.

Rijetkost je da se takvi snimci pojave u javnosti, ali je ovaj isplivao i vidi se reakcija fudbalerki. Sve su skakale, radovale se, mnoge od njih su plakale jer su imale priliku da se pozdrave sa njim i da dobiju čestitke.

Na kraju je uslijedila i zajednička fotografija na kojoj su sa članovima stručnog štaba pozirali sa Kim Džong Unom i zastavom Sjeverne Koreje. Sve to aplauzom su ispratili i navijači koji su bili na tribinama.