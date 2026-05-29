Izraealac Bibars Natho vidi sebe u Partizanu i po završetku igračke karijere.

Izraelac Bibras Natho završio je svoju misiju i dresu Partizana i stavio tačku na igračku karijeru. Poslednji meč odigrao je protiv Radnika iz Surdulice i oprostio se na najbolji mogući način - golom. Iskusni vezista je još jednom sumirao utiske iz Humske gdje je proveo sedam godina.

Natho je četvrti je na vječnoj listi igrača sa najviše utakmica za crno-bijelom dresu, upisao zbirno preko 150 golova i asistencija. Njegov oproštaj je bio i više nego emotivan za cijelu njegovu porodicu, ali i navijače.

"Uh, kada sam vidio klince... Zapravo, sebi sam govorio uživaj u poslednjoj utakmici, ali kada sam vidio najmlađeg sina kako mu sijaju oči to je bilo to. Pokušavao sam da uživam u utakmici, cijela moja porodica je bila tu, vidio sam kako skaču i slave. I na kraju, kada sam izašao i vidio majku i ženu, osobe koje su najviše patile sa mnom tokom teških trenutaka, i tada sam shvatio da je stvarno kraj.

Nakon velike karijere ostaje ljubav i poštovanje", rekao je Natho za Partizanov jutjub kanal i dodao:

"Tokom cijele moje karijere to je bila jedna od najvažnijih stvari za mene. Šta će ostati iz mene, šta će ljudi govoriti o meni. Još od djetinjstva, ja dolazim iz malog sela, sa svojom religijom i svojim porijeklom.Mnogi u Izraelu tada nisu znali ko su Čerkezi, a otac mi je oduvijek govorio ne prezentuješ samo sebe, već i svoju porodicu i svoj narod - Čerkeze (Adige). I tako je bilo od početka, od kad se sjećam sebe, od sedme, osme godine nosim to naslijeđe. Zato je za mene poštovanje jedna od najvažnijih stvari, i ako pogledam iza sebe mislim da sam sve ispravno uradio."

Imao je posebnu poruku za navijače Partizana, a ostaje velika žal što nije uzeo nijedan trofej sa voljenim klubom.

"U teškim vremenima pokažu se jaki ljudi. Oni koji stoje i bore se za ono u šta vjeruju i što vole. Postoje i ljudi koji kada dođe uspjeh skaču i slave, ali da bi razumio uspjeh i da bi osjetio emociju uspjeha prvo moraš da patiš. I patili smo, sedam godina smo patili, neću da lažem. Ali kada dođe, a doći će i to brzo, svi ovi ljudi koji su stajali i borili se, biće najsrećniji na svijetu."

Natho je najavio da će ostati u crno-bijeloj porodici i ne isključuje mogućnost da se oproba u novoj ulozi po završetku igračke karijere.

"Zaista se osjećam kao da sam se rodio ovdje. Osjetio sam to od prvog trenutka kada sam izašao na teren. Znam da sam došao ovdje prije samo sedam godina, ali kada dođem kući i čujem svoje sinove kako pjevaju Partizanove pjesme na srpskom, shvatim da je to deo nas. Moja porodica i ja volimo Beograd i planiramo da ostanemo ovdje. Još mnogo toga mogu da dam Partizanu u nekoj drugoj ulozi."

Natho je imao lidersku ulogu na terenu i u svlačionici, a mladim nadama je pokušavao da usadi pobjednički mentalitet.

"Pokušavao sam tokom svih ovih godina da im ostavim riječi, savjete, djela, nešto za šta će reći naučio sam ovo od Natha, vidio sam od Natha, sviđa mi se kako Natho to radi,i da to oponašaju. I za mene je ta strast za pobjedom, želja da budeš najbolji i da svakoga dana napreduješ, nešto što pokušavam da naučim i svoju djecu i što je za mene najvažnije."