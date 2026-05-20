Fudbaler Liverpula Diogo Žota koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći našao se na spisku reprezentacije Portugala, čime je ovaj tim još jednom odao počast stradalom igraču

Selektor Portugala Roberto Martinez saopštio je spisak reprezentacije za Svjetsko prvenstvo, ali je jedan detalj posebno dirnuo javnost. Uz 27 fudbalera koje je pozvao za Mundijal, Portugal će simbolično imati i 28. ime. Naravno u pitanju je Dijogo Žota, nekadašnji reprezentativac koji je prošle godine tragično izgubio život u saobraćajnoj nesreći u Španiji.

Martinez je objasnio da Žota neće biti zaboravljen i da će njegova uloga ostati prisutna u reprezentaciji tokom čitavog turnira.

"Na spisku je 27 igrača, plus jedan. Gubitak Dijoga Žote bio je trenutak koji nikada nećemo zaboraviti. Već narednog dana svi smo osjetili odgovornost da nastavimo da se borimo za njegov san i za ono što je predstavljao u reprezentaciji. Njegov duh, snaga i primjer ostaju sa nama. On će zauvijek biti naš plus jedan", rekao je selektor Portugala.

Portugal će predvoditi Kristijano Ronaldo, koji će sa 41 godinom igrati šesto Svjetsko prvenstvo i tako postaviti novi rekord. Ipak, ovog puta fokus nije bio samo na kapitenu, već i na sjećanju na Žotu, koji je godinama bio važan dio nacionalnog tima. Koliko god veliki ciljevi bili pred Portugalom, jasno je da će na Mundijalu jedna misao pratiti čitavu reprezentaciju - uspomena na Dijoga Žotu, čovjeka kojeg tim nije zaboravio.

Portugal će igrati u grupi K zajedno sa Kolumbijom, Uzbekistanom i Kongom, a prvi meč na turniru igra 17. juna u Hjustonu upravo protiv Konga. Pripreme počinju 1. juna, dok su zakazane i prijateljske utakmice protiv Čilea i Nigerije.

Spisak Portugala