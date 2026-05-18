Oženio se bivši dečko Maje Marinković: Pričao da ga starleta tukla i zaključavala, sad pokazao suprugu (Video)

Bilal Brajlović izgovorio sudbonosno "da", a na mrežama pokazao svoju ljepšu polovinu

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Bivši rijaliti učesnik Bilal Brajlović, koji je javnosti poznat i kao nekadašnji partner Maje Marinković, stao je na "ludi kamen" i oženio se Sandrom Saračević.

Par je, osim građanskog, obavio i vjersko vjenčanje, a ceremonija je upriličena u prisustvu porodice, prijatelja i najbližih saradnika, prenose bosanski mediji.

Par se povremeno zajedno pojavljuje i na društvenim mrežama.

"Samo da pozdravim sve koji se pitaju gdje sam... Tu sam gdje trebam biti " poručio je nedavno Bilal putem TikToka, dok se snimao zajedno sa Sandom

"Grebala, udarala, prijetila"

Maja Marinković i Bilal Brajlović su raskinuli vezu prije tri godine, a on je otkrio da mu je tokom veze priređivala niz neprijatnih situacija.

Priča se i da ga je Maja jednom prilikom gađala čašom zbog čega je morao da pobjegne, a do javnosti je dospio i snimak na kojem se vidi kako je Brajlović sav u modricama i izgreban.

Izvor: Instagram/lil.brox

"Očekivao sam da će da iznese neke stvari, prijetila mi je dosta puta da će poslati neke slike, da sam ja nešto radio. Volim je i sad. Ja sam svakog dana doživljavao scene koje ljudi ne dožive. Od grebanja, udaranja, prijetnji, npr. Taki, a čovjeku ništa ružno nisam uradio. Posvađamo se, izmisli scenu, ljubomorna na pepeljaru. Počne da zove ljude, priča svoju verziju priče, da sam ja nešto napravio", ispričao je Bilala i dodao kako je Maja navodno slagala da su je njegovi tjerali da pređe u islam.

"Nije samo u Mostaru bio haos, to je svaki dan bio haos. Nikad nisam ništa pričao, iznio... A ona... Priča da smo je tjerali da pređe u islam, da smo je držali zaključanu... Evo, ja sam za Bajram bio sa Majom u Srbiji, nisam bio sa svojima. Kad se to završilo, išli smo kod mene, jeli baklave", dodao je Brajlović.

Bilal je naveo i da ga je Maja zaključavala u stan i uzimala pasoš, kako bi bila sigurna da je neće prevariti - "Došli smo u fazu da me zaključa u stan, uzme mi pasoš, tek tad može da spava. Sve sam pokušavao fino, molio je da mi ne pravi scene, da ne udara, da ne zove ljude kad se svađamo... Ja razumijem Takija, ona pozove i svašta ispriča, pa posle nije tako. Ja prvi sebe ne bih gotivio", rekao je Bilal.