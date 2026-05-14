Džon Djuran napustio je ekspresno i Zenit, kao ranije i Fenerbahče i Al-Nasr. Karijera mu propada, a tek ima 22 godine.

Nekadašnji as Premijer lige Džon Djuran (22) napustio je Zenit i nastavio da mijenja ekipe na svakih nekoliko mjeseci. Posrnula kolumbijska zvijezda u svakom prelaznom roku ima novi tim i neće se skrasiti u Rusiji, kao ni ranije ove sezone u Fenerbahčeu ili prošle godine u Al-Nasru, koji ga je svojevremeno platio suvim zlatom.

Iako se tokom njegovog trogodišnjeg boravka u Aston vili (2023-25) činilo da može da postane jedan od najboljih napadača u Evropi, Djuran je na prvo mesto stavljao jurnjavu za novcem i pritom je rušio sve mostove za sobom. Uključujući onaj u reprezentaciji Kolumbije, u kojoj je precrtan i samo čudom bi mogao da ode na Svjetsko prvenstvo ove godine.

Rusiju napustio zbog "ličnih razloga"

Djuran je u Zenitu bio praktično tri mjeseca i na devet utakmica dao je dva gola otišao je da riješi privatne stvari, kako je objašnjeno.

"Džon Djuran je napustio plavo-bijelo-plave. Klupsko rukovodstvo i kolumbijski napadač postigli su dogovor o njegovom odsustvu zbog ličnih razloga. O igračevom povratku u tim naknadno ćemo obavijestiti javnost", saopštio je lider ruske Premijer lige.

Putešestvije je Kolumbijac počeo kada ga je Al-Nasr 2025. kupio za 77 miliona eura, pa video kako daje 12 golova u 18 utakmica kraj Kristijana Ronalda, ali nije ga dugo trpio. Pozajmio ga je 2026. Fenerbahčeu i tamo je igrao u prvom dijelu tekuće sezone (dao pet golova). Ipak, ni tamo se nije zadržao, kao što nije ni u Rusiji.

Prije tih selidbi, Djuran je burno napustio i Saudijsku Arabiju, gdje su ga čelnici kluba optuživali da je bez dozvole pregovarao sa drugim timovima i ocjenjivali njegove poteze kao "neprofesionalne".

Legenda reprezentacije ga javno napala

U međuvremenu, u Kolumbiji je jedan od najvećih fudbalera u istoriji te zemlje Karlos Valderama (64) javno optužio Djurana da je u sukobu sa saigračima u reprezentaciji.

"Djuren se sam precrtao iz reprezentacije, jer se sukobio sa grupom. I vi znate da se to dogodilo. Svako ko to učini sam sebe precrta iz reprezentacije", govorio je "El Pibe" Valderama.

Djuran je na to burno odgovorio: "Dosta je dosta. Nikad nisam i neću biti osoba koja ide okolo i govori takve stvari samo da bi se javno isticao ili nastupao u medijima. Međutim, dosta je sa lošom energijom oko mene, sa lošim riječima i sa toliko glasina koje samo štete. Istina je da se nisam sukobio ni sa jednim igračem, kao ni sa bilo kim iz stručnog štaba reprezentacije. Ako se to dogodi, sam ću izaći u javnost i priznati to, jer sam osoba koja uvijek govori istinu, čak i kada mnogi među vama ne vjeruju i kada im se ne sviđa to što čuju", govorio je Djuren.

Na to ga je poklopio Alvaro Gonzales Alzate, predsjednik amaterske divizije kolumbijskog fudbala. "To je veoma loš klinac", rekao je on.

Kolumbijski selektor Nestor Lorenzo uskoro će saopštiti sastav ekipe za Mundijal, na kojem će Kolumbijci igrati u Grupi K, uz Portugal, Kongo i Uzbekistan.