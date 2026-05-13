Prekinut je trening igrača Partizana nakon sukoba trenera Srđana Blagojevića sa Stefanom Mitrovićem.

Prekinut je trening Partizana zbog sukoba Stefana Mitrovića i Srđana Blagojevića. Kako je javio "Telegraf" drugi put u mjesec dana je prekinut trening Partizana, ali je sukob izglađen i nastavljeno je sa radom.

U "Zemunelu" je prije četiri nedelje Srđan Blagojević poslao igrače na hlađenje u svlačionicu kada se prvo sukobio sa Gajasom Zahidom, a zatim sa Sašom Zdjelarom. Sada je pred kraj treninga došlo do nekakvog sukoba, a zatim je ubrzo trening završen.

Kako javlja "Mocart sport" tenzija se digla oko jednog faula, a nakon toga je viđeno nekoliko ružnih riječi koje su upućene sa jedne i druge strane.

U Partizanu su tenzije na visokom nivou pošto je tim Srđana Blagojevića pobijedio samo jednom u poslednje četiri utakmice i sada je na trećem mjestu sa 69 bodova, bodom manje od Vojvodine.

