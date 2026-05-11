Bivši sudija Premijer lige Daren Ken dao je konkretne primjere kako se meč između Arsenala i Vest Hema više ne bi ponovio

Arsenal je postao glavna tema poslednjih dana, statistika je pojasnila i zbog čega, a sve to navelo je da pravila uskoro budu promjenjena. Bivši sudija Premijer lige Daren Ken predložio je konkretne izmjene kad su u pitanju borbe ispred golova.

Ideja je da se napadači ne nalaze u petercu prije izvođenja kornera, što bi spriječilo sve veće guranje ispred gola jednog tima, samim tim i eventualne faulove nad čuvarima mreže. Poništen gol Vest Hema protiv Arsenala vjerovatno je jedan od najvećih VAR trenutaka u istoriji ove tehnologije. I dok se slavi rezultat koji je VAR donio, internet je obuzet i snimcima u kojima Arsenal niže golove tokom aktuelne sezone, baš iz sporne situacije.

Arsenal je čak 17 puta postigao gol iz kornera, a na nekim od snimaka jasno se može vidjeti da su akcije ka golu grube, ali im nijedan pogodak nije poništem - što očigledno frustrira navijače. Sada bi novo pravilo moglo da ugrozi taktiku Arsenala, istu onu koja im je donijela vrlo važne poene na tabeli Premijer lige, pa su sad na pet bodova više od Sitija.

I dok defanzivci pokušavaju da zaštite golmana, bivši sudija ima jasan predlog. "Smatram da je došlo vrijeme da se promijeni pravilo po kojem nijednom napadaču ne bi bilo dozvoljeno da stoji u petercu prije izvođenja kornera", započeo je za "Match of the Day".

"Kod gol-auta napadači ne smiju da budu u kaznenom prostoru, pa mislim da isto pravilo treba primijeniti i kod kornera - da ne mogu da uđu u peterac dok lopta ne bude u igri. Time bi se napravilo prirodno razdvajanje i golman bi dobio više prostora, pa više ne bismo gledali beskrajne rasprave.

Mnoge ekipe se rvaju prilikom kornera, nekad čak i prije nego što lopta uopšte bude izvedena. Sudija tada ne može da dosudi penal niti indirektan slobodan udarac, jer igra još nije počela. Ovo bi stvorilo prirodnu distancu među igračima i eliminisalo takve situacije", rekao je Ken koji smatra da je odluka sudija Kavena i VAS sudije Darena Englanda na meču Arsenala i Vest Hema bila ispravna.

Nema sumnje da će poništeni gol dovesti do ozbiljnih kontroverzi i to je zapravo ono što je jedino sporno u čitavoj situaciji - ne postoji jasan kriterijum i uočljiva je sudijska nekonzistentnost tokom sezone. Ipak, rešenje sudije Kena moglo bi da promijeni budućnost fudbala.

