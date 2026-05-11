Ceca sa društvom na koncertu Magla benda: Opšti haos u Sava Centru, fanovi trče da se slikaju

Svetlana Ceca Ražnatović među prvima je došla na koncert Magla benda, a njena pojava privukla je ogromnu pažnju

Nije rijetkost da u prvim redovima na koncertu "Magla benda" vidimo i mnoštvo njihovih kolega, no ovog puta mnogi su ostali u šoku kada je ušetala jedna od najpopularnijih folk pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović.

Ceca je došla vidno raspoložena, u opuštenom izdanju, te je uz široke farmerice kombinovala usku bijelu majicu i skupocjenu MiuMiu jaknicu čija cijena ide oko 5.500 eura.

Uz sve to iskombinovala i aksesoare u istom tonu, a od momenta kada je sela na svoje mjesto, nastao je haos u Sava Centru.

Fanovi su trčali da se slikaju sa folk pevačicom, što joj nije smetalo, naročito jer je na koncert kolega došla sa društvom.

Ceca sa drustvom stigla na koncert Magla benda: Opsti haos u Sava centru, fanovi trce da se slikaju

Inače, na koncertu su se pojavili i čuveni muzičar Dejan Petrović, ali i Natalija Jokić koju rijetko možemo da vidimo u javnosti.

Pogledajte kako izgleda supruga čuvenog košarkaša danas:

Interesantno je i da nam je Vlada tik pred početak koncerta otkrio da su ga upravo Natalija i njen suprug Nikola tri puta molili da im pjeva na svadbi, ali su, nažalost, njihovi termini svi bili popunjeni.

Poslušajte šta je Vladan Savić rekao za MONDO: