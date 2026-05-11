Ogromna sramota Milana, koji izbacuje navijače sa njegovim dresom sa stadiona.

Izvor: Profimedia

Na stadionu Milana je zabranjeno isticati dres jedne od najvećih klupskih legendi Paola Maldinija (57). Na utakmici Milan - Atalanta (2:3) u nedjelju uveče, navijači koji su istakli njegovu "trojku" hitno su izbačeni iz sektora na zapadnoj tribini. Oni su tim gestom izrazili protest protiv vlasnika - američkog investicionog fonda "Red bird kapital partners" i predsjednika Paola Skaronija (79).

Maldini je u dresu Milana odigrao čitavu karijeru (1984-2009), bio petostruki prvak Evrope i sedmostruki prvak Serije A, ali je najprije dobio katastrofalan ispraćaj kao igrač, a zatim i kao funkcioner.

Totally surreal at Milan where showing Maldini shirt is forbidden by security!



Team losing 0-2 vs Atalanta, fans wanting owners out, calling Maldini name who as gm was kicked away.



2 fans showing Maldini jersey on walkway in front of vip box, security promptly sending them awaypic.twitter.com/YpupwsBurh — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri)May 10, 2026

SUKOB SA NAVIJAČIMA

U ljeto 2009, "ultrasi" Milana su ga izviždali na ispraćaju protiv Rome i optužili ga da ih ne poštuje.

"Hvala ti. Na terenu si bio beskrajni šampion, ali nisi pokazao poštovanje prema onima koji su te učinili bogatim", istakli su na transparentu i dodali "Samo je jedan kapiten". Aluzija je bila jasna - da Maldini nikad neće biti kao Franko Barezi, prethodni kapiten roso-nera.

Prema njihovom mišljenju, Maldini je tokom karijere prečesto stajao na stranu kluba u sukobu sa navijačima i javno branio odluke nekadašnjeg gazde Silvija Berluskonija. Kada je vidio njihovu poruku, Maldini je izgovorio samo jedno: "Ponosan sam na to da nisam jedan od njih".

Izvor: Profimedia

SUKOB SA KLUBOM

Paolo Maldini bio je funkcioner Milana u mandatu prethodnih vlasnika, investicionog fonda "Eliot investment menadžment" (2018-2022). Prihvatio je odmah njihov poziv da postane tehnički direktor kluba i na taj način se 2019. vratio u Milan. U tom periodu, sa njim na važnoj funkciji, a sa Zlatanom Ibrahimovićem kao liderom tima, Milan je 2022. godine osvojio svoju za sada posljednju titulu Serije A.

Maldini je imao udio u dovođenju niza igrača koji su činili tadašnji šampionski tim (Teo Ernandez, Olivije Žiru, Rafael Leao, Majk Menjon...), a za sve što je uradio dobio je i nagradu 2022. za najboljeg sportskog direktora, zajedno sa svojim saradnikom Frederikom Masarom.

Ipak, na kraju te sezone, u junu 2023. godine, dobio je otkaz i postao persona "non grata". Ovog puta ne samo za navijače, već i za upravu.

Novi predsjednik Paolo Skaroni poslao mu je javnu poruku: "Nisam se čuo sa njim. Kada neko gleda ka prošlosti sa gorčinom u ustima, onda to znači da ne živi sadašnjost kako bi trebalo. Nadam se da to nije slučaj sa Maldinijem i želim mu život pun zadovoljstva", kazao je Skaroni.

Maldini je odgovorio na to kratko: "Kada pogledam svoju prošlost, ne mogu da prestanem da se smijm".

Iako je i njegov sin Danijele Maldini (24) u mandatu svog oca debitovao i dao gol za Milan, nije se zadržao u njemu. Za razliku od svog dede Ćezara i oca Paola, Maldini junior gradi karijeru daleko od San Sira, iako je reprezentativac Italije. U ovom trenutku igrač je Lacija, u koji je prešao u minulom prelaznom roku iz Atalante, na pozajmicu.