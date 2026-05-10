Navijači su napravili haos na meču Olimpije i Maribora pa je meč morao da bude prekinut i pitanje je šta će biti sa nastavkom utakmice.

Izvor: Nik Erik Neubauer / imago sportfotodienst / Profimedia

Skandal u Sloveniji, derbi je prekinut zbog navijača i haosa koji se dogodio. Duel Maribora i Olimpije je prekinut u 55. minutu zbog nereda koji su napravili navijači. Sudija je tada poslao igrače u svlačionicu i sada se čeka odluka Disciplinske komisije.

Utakmica je više puta prekidana. Olimpija je povela u Mariboru golom Antonija Marina u 12. minutu, a onda se u 36. minutu dogodio prvi duži prekid. Sudija Aleksandar Matković je prekinuo meč na oko 20 minuta zbog ubacivanja pirotehničkih sredstava na teren i poslao je igrače u svlačionicu.

NK Maribor - NK Olimpija Ljubljana, een wedstrijd waar weinig gevoetbald werd, veel stakingen en uiteindelijk een eindsignaal na een kleine 70 minuten. Deze Večni Derbi was meer dan de moeite waard!#Groundhoppen#Groundhoppenpic.twitter.com/hEsqZItUd2 — Jannes (@Jannesvd9)May 9, 2026

Uslijedio je sastanak između predstavnika timova i ljudi iz organizacije i dogovoreno je da se utakmica nastavi. Na samom početku drugog poluvremena, tačnije u 52. minutu je topovski udar eksplodirao u blizini golmana gostiju Matevža Vidovšeka. Tada je sudija Matković po drugi put prekinuo meč. Pošto su navijači nastavili da ubacuju pirotehnička sredstva arbitar je poslao igrače u svlačionicu i meč se nije nastavio.

Hoće li se meč nastaviti ili će sve da bude riješeno za "zelenim stolom" ostaje da se vidi. Maribor je do skoro vodio Feđa Dudić koji je dobio otkaz zbog serije loših rezultata i niza poraza.

(MONDO)