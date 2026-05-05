Nemačko-hrvatski trener Edin Terzić novi je šef stručnog štaba Atletik Bilbaa

Nemački stručnjak Edin Terzić (43) preuzeo je Atletik Bilbao i sješće na klupu od ljeta umjesto Ernesta Valverdea (62), kome ističe ugovor 30. juna.

Terzić je poznati motivator i uspješan stručnjak, koji je vodio jedino Borusiju Dortmund. Na klupi "milionera" sjedio je u dva navrata, osvojio sa njom Kup Njemačke 2021. i igrao finale Lige šampiona 2024.

Njegov novi tim je trenutno osmi na tabeli Primere i četiri kola prije kraja zaostaje velikih devet bodova za petoplasiranim Betisom, koji će u Ligu Evrope ako ostane na toj poziciji.

Terzić je bio u Dortmundu na raznim funkcijama, počev od uloge skauta u mandatu trenera Jirgena Klopa, a fudbal van rodne Njemačke osjetio je kao asistent hrvatskog trenera Slavena Bilića u Vest Hemu i Bešiktašu. U skladu s tim, biće ovo njegova prva epizoda u Španiji.

Bilbao je u ovoj deceniji osvojio dva trofeja - Kup kralja 2024. i Superkup Španije 2021, a sa Valverdeom se rastaje posle četiri godine, koliko je trajao i njegov prethodni mandat (2013-17). Slavni trener je sjedio na klupi Bilbaa i od 2003. do 2005.