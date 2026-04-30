Sada svi znaju da Arsenal želi da dovede Vasilija Kostova u svoje redove.

Vasilije Kostov je na cijeni, a sada smo saznali da ga želi i Arsenal. Najpoznatiji fudbalski stručnjak za transfere Italijan Fabricio Romano potvrdio je gostujući u jednoj emisiji da postoji interes za mlčadog vezistu Crvene zvezde iz Londona.

Arsenal je u polufinalu Lige šampiona odigrao neriješeno meč sa Atletikom, dok je Vasilije Kostov poslednji put igrao na "vječitom derbiju" sa Partizanom kada je blistao zajedno sa Ademom Avdićem.

"Što se tiče Arsenala želio sam da pomenem ime jednog mladog talenta, njegovo ime je Vasilije Kostov. On je ofanzivni vezista koji igra za Crvenu zvezdu, ima 17 godina i veoma je interesantan potencijal. Italijanski i njemački klubovi ga prate, ali tačno je ono o čemu se piše u Srbiji da i Arsenal prati Kostova vrlo pažljivo. Već su kontaktirali neke ljude koji su mu bliski i razmišljaju da pošalju ponudu. Arsenal želi da uloži i u talente, ne samo u dokazane igrače i Kostov je jedan od igrača koga prate mada je rano reći koliko je klub blizu dogovora. Skautirali su ga i interesantan im je pa će ga pratiti i ljetos", rekao je Fabricio Romano.

