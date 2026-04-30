Ašraf Hakimi neće igrati revanš s Bajernom zbog povrede, što predstavlja veliki udarac za PSŽ. Kako će Luis Enrike riješiti ovu situaciju?

Pari Sen Žermen i Bajern priredili su nam jednu od najboljih utakmica ovog veka i svi jedva čekaju narednu nedjelju i revanš u Minhenu, nadajući se da će biti uzbudljiv kao 5:4 na "Parku prinčeva". Ipak, već sada znamo da neće svi igrači iz prvog duela igrati...

Desni bek Pari Sen Žermena Ašraf Hakimi propustiće taj duel zbog povrede zadnje lože zadobijene u finišu meča, bez lopte. Zadobio je rupturu mišića, iako se isprva činilo da su samo grčevi koji su ga "uhvatili" usljed visokog intenziteta.

Nije u pitanju strašna povreda zbog koje bi njegov nastup na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi došao pod znak pitanja, čak ni igranje u finalu Lige šampiona - ako ga bude 30. maja za njega - nije upitno. Ali, potrebno je mirovanje i neće Hakimi moći da istrči na teren baš iduću srijedu na "Alijanc areni".

Tako će Luis Enrike ostati bez jednog od svojih najboljih igrača i moraće da smisli rješenje, kako pokriti svoju desnu stranu po kojoj očekujemo još opasnije napade Luisa Dijaza i Alfonsa Dejvisa.

Ko umjesto Hakimija?

Bivši igrač Real Madrida, Dortumda i Intera je od 2021. godine nezamjenljiv na mjestu desnog beka Pari Sen Žermena. Tako je i ove sezone odigrao 31 utakmicu i zabilježio je tri gola i devet asistencija (čak sedam u Ligi šampiona). U svom timu praktično da nema prirodnu zamjenu.

Umjesto njega uglavnom je igrao Voren Zair-Emri (20) koga smo uglavnom viđali na mjestu centralnog veznog, tako da će se i za ovaj meč prebaciti na poziciju desnog beka i ovo će mu biti najveći izazov do sada.

I bez Hakimija u timu očekuje nas sigurno još jedan spektakl, vrijedan aplauza za oba tima...