PSŽ - Bajern: 5:4 (3:2)

Fudbaleri PSŽ-a pobijedili su večeras na svom stadionu minhenski Bajern rezultatom 5:4 (3:2) u prvoj utakmici polufinala Lige šampiona.

Sa ukupno devet postignutih golova, ovaj susret je zvanično postao najefikasnija polufinalna utakmica u istoriji UEFA Lige šampiona.

U Parizu smo večeras prisustvovali nevjerovatnom fudbalskom spektaklu i pravom „atomskom” fudbalu, gdje je samo u prvom poluvremenu postignuto čak pet golova. Obje ekipe su od samog starta krenule na sve ili ništa, igrajući maksimalno ofanzivno.

Serija uzbuđenja počela je u 16. minutu kada je za Bajern dosuđen jedanaesterac nakon faula nad Luisom Dijazom. Siguran realizator najstrože kazne bio je Hari Kejn.

Samo četiri minuta kasnije, Bavarci su zamalo duplirali prednost, ali je odbrana PSŽ-a intervenisala na samoj gol-liniji nakon šuta Olisea.

Kazna za taj promašaj stigla je u 24. minutu, kada je Kvarachelija sjajnim prodorom i preciznim udarcem savladao Nojera za 1:1. Domaćin je do potpunog preokreta došao u 33. minutu preko Neveša, koji je rutinski iskoristio centaršut Dembelea iz kornera.

Ipak, Bajern se brzo vratio, pa je Olise u 41. minutu iskoristio dekoncentraciju odbrane Parižana i snažnim udarcem izjednačio na 2:2. Iako se činilo da će se tim rezultatom otići na odmor, Dembele je u finišu poluvremena vratio prednost domaćinu pogotkom sa bijele tačke.

Visok tempo nastavljen je i u nastavku. Kvarachelija je u 56. minutu svojim drugim golom povisio na 4:2, da bi samo dva minuta kasnije Dembele donosi ogromnih 5:2.

Nestvarnu goleadu je nastavio Upamekano u 65. minutu, smanjivši na 5:3, a četiri minuta kasnije je uslijedio novi šok za domaću ekipu, kada je Luis Dijaz pogodio za 5:4.

U nastavku je viđen visok intenzitet i odlična igra oba tima. Iako je Bajern do kraja vršio pritisak i pokušavao da stigne do izjednačenja, njihovi napadi nisu urodili plodom, pa je PSŽ iz ovog spektakularnog duela izašao kao pobjednik.