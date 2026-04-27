Napadač Štutgarta Ermedin Demirović ispunio je obećanje dato navijačima Štutgarta.

Ermedin Demirović je prije utakmice sa Italijom u baražu obećao da će platiti pivo cijelom stadionu u Štutgartu, a sada je doščlo vrijeme da svoje obećanje i ispuni.

"Rekao sam da ću to da uradim, čovjek sam od riječi. Piće je na moj račun. Biće vjerovatno skupo, ali je to nešto što ću učiniti s ljubavlju poslije ovakvog uspjeha. Štutgarte, piće je na moj račun", poručio je Demirović nakon što su "zmajevi" izborili plasman na Mundijal u SAD, Meksiku i Kanadi.

U ponedjeljak je centarfor "švaba" lično točio pivo na Proljećnom festivalu u Štutgartu, naravno besplatno.

Navijači njemačkog kluba, naravno, sa oduševljenjem su prihvatili potez napadača BiH, koji je pokazao da je čovjek od riječi.

Nicht nur auf dem Platz treffsicher, sondern auch beim Fassanstich.



Medo löst sein Versprechen ein und schenkt heute Abend Freibier auf dem weiß-roten Frühlingsfest aus. — VfB Stuttgart 1893 (@VfB) April 27, 2026

Inače, Štutgart je četvrti na tabeli i boriće se do kraja sezone za plasman u Ligu šampiona, ali i za trofej u DFB Pokalu protiv minhenskog Bajerna.

Demirović je rođen u Hamburgu 25. marta 1998. godine, ali je odabrao da nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine zbog porijekla svojih roditelja. Prošao je sve mlađe kategorije reprezentacije i za seniorski tim je debitovao 2021. godine. Od 2024. igra za Štutgart i za njemački tim je dao 30 golova na 83 utakmice u svim takmičenjima.

