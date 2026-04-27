Hrvatska strahuje da će Luka Modrić propustiti Svjetsko prvenstvo, ali on nema namjeru da to uradi. Ljekara je pred hitnu operaciju samo pitao kada će ponovo na teren.

Luka Modrić je posle povrede i dvostrukog preloma jagodične kosti na meču sa Juventusom uspio da se vrati na klupu, a već u 16 sati u ponedeljak je bio na operacionom stolu. Kako javljaju "Sportske novosti" pitao je ljekara samo - kada će moći da se vrati na teren.

Luka Modrić se na derbi meču Serije A sa Juventusom koji se završio bez golova sudario glavama sa Manuelom Lokatelijem. Vidjeli se već tada da ima otekline na licu, a na kraju mu je ustanovljen dvostruki prelom i on je odlučio da se odmah operiše. Vrlo vjerovatno je to što je Svjetsko prvenstvo već za 50 dana ubrzalo njegovu odluku.

Oko dva sata je trajala njegova operacija, a samo sat vremena pred zahvat novinari "Sportskih novosti" su razgovarali sa Modrićem. Pred operaciju Modrić je imao samo jedno pitanje: "Kad mogu da se vratim i da treniram?"

Šta se desilo na meču?

Luka Modrić se u finišu meča sudario glavama u vazdušnom duelu sa Manuelom Lokatelijem i odmah je pao na zemlju. Kapitenu Juventusa nije bilo ništa, a Modrić je bio vidno dezorjentisan i lekari su morali odmah da reaguju. Zamenio ga je Jašari, a posle meča se pojavio sa ledom na licu i oteklinama. Rival Manuel Lokateli ga je grlio i izvinjavao mu se, a već u svlačionici su mu ljekari Milana dali lekove protiv bolova.

U ponedeljak rano ujutru je pregledan i na snimanju je utvrđeno da je to dvostruka fraktura jagodične kosti. Specijalista je Modriću odmah rekao da može da čeka da se kosti same zacjele, ali da je takav oporavak znatno duži i da nije sigurno da bi same od sebe kosti zarasle kako treba.

Kada se Modrić vraća?

Kako je Milan gotovo siguran na mjestima koje vode u Ligu šampiona, a za šampionsku titulu nema šanse samo je pitanje da li će se Modrić oporaviti dovoljno brzo da bude u formi za Svjetsko prvenstvo koje sledi za 50 dana. Za sada se zna da će posle operacije morati 10 dana strogo da miruje i da izbjegava bilo kakav kontakt licem. Nakon toga će uz asistenciju ljekara moći postepeno da se vraća nekim aktivnostima, a navodno je uobičajeni proces jagodične kosti dva mjeseca.

To znači da bi Modrić makar grupnu fazu Svjetskog prvenstva i mečeve sa Panamom, Ganom i Engleskom mogao da odigra sa maskom na licu. Ipak probaće da uradi sve Modrić i on želi da se priključi pripremama reprezentacije i čak da odigra neke minute za Milan do kraja sezone.

