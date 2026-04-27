Luka Modrić se neće vraćati na teren u preostalih nekoliko utakmica Serije A, a vidjećemo da li će i koliko biti spreman za Svjetsko prvenstvo.

Milan i Juventus su u derbiju odigrali 0:0, a na tom meču povrijedio se Luka Modrić. Kapiten selekcije Hrvatske zadobio je dvostruki prelom jagodične kosti i sada je njegov odlazak na Svjetsko prvenstvo u Ameriku pod znakom pitanja. Modrića je u 80. minutu zamijenio Jašari, a iskusni 40-godišnji fudbaler je uz bolnu grimasu napustio teren.

Modrić se povrijedio kada se jako sudario glavama sa vezistom Juventusa Manuelom Lokatelijem u vazdušnom duelu. Dok je Lokateli odmah ustao, Modrić je morao da izađe i sada je veliko pitanje šta će biti sa nastupom na Mundijalu.

Modrića čeka zaštitna maska?

"Sportske novosti" pišu da bi Luka Modrić mogao da ode na Svjetsko prvenstvo sa zaštitnom maskom. On se vratio na teren sa ledenom oblogom, a sam Lokateli ga je ljubio i grlio i istakao je tako koliko mu je žao što je povrijedio osvajača Zlatne lopte. Ipak vidio se otok ispod lijevog loka.

Hrvatska sada ima 50 dana do početka Svjetskog prvenstva i nada se da će se Modrić potpuno oporaviti. Sigurno ga čeka pauza. Prvi meč Hrvati igraju 17. juna sa Engleskom, zatim uigraju 23. juna sa Panamom, pa 27. jun sa Ganom. Još se ne zna da li će Modrić ići na operaciju ili će se na drugi način oporavljati, ali navodno je spreman da ode na Mundijal makar i sa zaštitnom maskom.

Nije ovo jedina briga za Hrvate

Joško Gvardiol se povrijedio još u januaru i neće se vraćati do kraja sezone, ali nada se da će biti spreman za Mundijal. Takođe pod znakom pitanja bio je Mateo Kovačić, ali on je konačno stao na teren u meču polufinala FA Kupa u kome je Mančester siti savladao Sautempton i tako je odagnao sumnje.

