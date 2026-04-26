Najbolji fudbaler svih vremena Lionel Mesi trebalo je da se u jednom trenutku karijere vrati u Barselonu, ali do istorijskog trenutka nije došlo

Izvor: Profimedia

Legendarni Lionel Mesi najveći trag ostavio je u Barseloni, u kojoj je igrao od 2003. do 2021. godine. Nema sumnje da je povratak Argentinca bio velika želja navijača, a i priče iz 2023. nijesu bile neosnovane – Mesi je bio na korak od starog kluba, ali je predsjednik Đoan Laporta donio konačnu odluku.

Lionel Mesi je legenda fudbala, ali prije svega legenda Barselone. Međutim, slavni povratak u klub u koji je došao davne 2003. nije se dogodio, iako su se stekli gotovo svi uslovi da ga navijači ponovo vide u plavo-crvenoj opremi. Konkretno, Ćavi Ernandez bio je zadužen za povratak nekoliko igrača u Barselonu, a plan je bio da i Mesi bude jedan od njih, ali je riječ predsjednika kluba bila presudna.

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Ćavi je otkrio da je uspio da vrati Danija Alvesa, da se "nagovarao" sa Nejmarom, Pedrom i Mesijem, ali da su prepreke bile velike. Argentinac je, kako navodi, želio da se vrati u klub.

"Uspio sam ponovo da dovedem Danija Alvesa, pokušao sam isto sa Nejmarom, Pedrom i Mesijem. Ono što je bilo jasno jeste da Pedro i Nejmar nijesu mogli da potpišu za nas zbog ekonomske situacije.

Kada je u pitanju Mesi, predsjednik (Đoan Laporta) ga nije želio. Pokušali smo da ga dovedemo 2023. Razgovarali smo pet mjeseci i sve je bilo završeno, ali na kraju je predsjednik kluba rekao 'ne'", pojasnio je Ćavi.

Izvor: Profimedia

Da li je odluka Laporte bila prava ili ne, ostaje subjektivno mišljenje. Međutim, ono što Lionel Mesi i danas radi je nevjerovatno, a sama činjenica da bi mogao biti osvajač specijalne Zlatne lopte koja se dodjeljuje jednom u 30 godina dovoljno govori o njegovoj važnosti u svijetu fudbala. "Super Zlatna lopta" bi, prema najavama, sljedeći put trebalo da bude dodijeljena 2029. godine, a jedan od glavnih favorita je, naravno, Lionel Mesi.

Mesi je najsjajnije godine karijere proveo u Barseloni, sa kojom je osvojio četiri puta Ligu šampiona u periodu od 2006. do 2015. godine. Kada su u pitanju individualna priznanja, Zlatnu loptu osvajao je od 2009. do 2012, potom ponovo 2015, 2019, 2022. i 2023. godine.

Tokom karijere igrao je u Barseloni, gdje je krenuo od trećeg tima, zatim nastupao za drugi tim, da bi 2004. godine postao član prvog sastava i jedan od ključnih igrača.

U klubu iz Katalonije ostao je do 2021. godine, nakon čega je prešao u Pari Sen Žermen, a potom 2023. godine i u Inter Majami. U Sjedinjenim Američkim Državama i dalje igra na visokom nivou, a posljednju Zlatnu loptu osvojio je upravo u tom periodu, prije svega zahvaljujući osvajanju Svjetskog prvenstva sa Argentinom 2022. godine.