Dramatičnu borbu za opstanak između Vest Hema i Totenhema gledamo u Premijer ligi.

Kakvu dramu imamo u Premijer ligi na četiri kola prije kraja! Osim što pratimo veliku bitku Mančester sitija i Arsenala za titulu očigledno će se i do posljednjeg sudijskog zvižduka timovi boriti za opstanak.

Nakon što je Vest Hem uspio ipak da pobijedi 2:1 (1:0) Everton u Londonu, Totenhem je na gostovanju uspio da osvoji tri boda protiv fenjeraša Vulverhemptona 1:0 (1:0), što je prva pobjeda "pijevaca" u 2026. godini, sada ova dva tima nastavljaju krvavu borbu za goli život.

Četiri kola prije kraja Vest Hem ima 36 bodova, a Totenhem je na 34. Ispred njih su Notingem Forest sa 39, Lids sa 40, Njukasl sa 42, ali su svi ti klubovi mnogo bezbjedniji od pomenutig dvopjca.







Kako je tekla borba za opstanak?

Vest Hem je uspio da povede golom stamenog češkog veziste Tomaša Součeka glavom u 53. minutu. Djelovalo je da je Vest Hem blizu pobjede sve dok nije u 88. minutu Kirnan Desburi-Holl izjednačio. Ipak, pobjedu i vrijedna tri boda osigurao je u trećem minutu nadoknade Kalum Vilson.

Totenhem je takođe slavio pogotkom Žoaa Palinje na gostovanju "Vulfsima", ali je ostao kratak za dva boda pred finiš sezone u trci za Vest Hemom i opstankom u Premijer ligi.

Šta se desilo na ostalim mečevima?

Na prvom meču dana Fulam je sa Sašom Lukićem u prvoj postavi savladao Aston Vilu 1:0 golom Rajana Sesenjona i tako je ostao u trci za mjestom u Evropi. Iz te trke je vrlo vjerovatno ispao Kristal Palas poslije poraza od Liverpula 3:1 (2:0). Isak i Robertson su pogađali u 35. i 40. minutu, a pogodak Munjoza u 71. minutu samo je ublažio ovaj poraz. Liverpul je ovjerio trijumf golom Florijana Virca u šestom minutu nadoknade. Sada čekamo da vidimo meč Arsenala i Njukasla od 18:30.

Kiernan Dewsbury-Hall