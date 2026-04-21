Izvor: DANIEL STENTZ / imago sportfotodienst / Profimedia

Vijest o brutalnom napadu na fudbalera koji ima svega 19 godina potresla je ne samo Dansku, već i širu evropsku sportsku javnost. Mladi vezista Alamara Đabi, koji nosi dres Mitjilenda, zadobio je teške povrede nakon što je izboden nožem.

Iz njegovog kluba saopšteno je da je igrač hitno podvrgnut dvijema operacijama, kao i da je jedno vrijeme bio u indukovanoj komi. Srećom, probuđen je i njegovo stanje je trenutno stabilno.

"Alamara Đabi teško je povrijeđen u napadu nožem i sada se nalazi u stabilnom stanju nakon dvije operacije. Probudio se iz indukovane kome i osjeća se dobro s obzirom na okolnosti. Fudbalski klub Midtjilend je u kominukaciji i saradnji sa nadležnim organima i pruža punu podršku svom igraču i njegovoj porodici", navodi se u saopštenju kluba.

Okolnosti napada za sada nisu poznate, a nadležni organi su odmah pokrenuli istragu kako bi utvrdili šta se tačno dogodilo. Ipak, ono što je najvažnije je da je mladi fudbaler van životne opasnosti i da se oporavlja nakon ovog incidenta.

