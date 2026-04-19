Atletiko Madrid bi sezonu mogao da završi bez trofeja, iako je iz dva takmičenja izbacio najbolji španski tim - Barselonu.

Izvor: Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

Završeno je takmičenje u Kupu Kralja, a potpuno neočekivano trofej u Španiji osvojio je Real Sosijedad! Davno je iz takmičenja ispao Real Madrid, Barselona je eliminisana u polufinalu, ali Atletiko Madrid u borbi za trofej nije uspio da naplati taj veliki skalp, koji je kasnije skinuo i u četvrtfinalu Lige šampiona!

Mnogi su vjerovali da će nakon izbacivanja Barselone iz kupa, a zatim i iz najprestižnijeg takmičenja na svijetu, tim Dijega Simeonea biti nepobjediv. Ta teorija pala je u vodu nakon 14 sekundi finalnog meča, jer je toliko vremena bilo potrebno Real Sosijedadu da stigne do prednosti. Pogodio je Ander Muguruza Barenečea, a Dijego Simeone pokazao svojim igračima da ostanu smireni - baš kao prije nekoliko dana protiv Barselone.

Atletiko je izjednačio preko Ademole Lukmana, ali je gol Mikela Ojarzabala sa bijele tačke donio novu prednost baskijskom timu. Novo izjednačenje uslijedilo je nakon majstorije Hulijana Alvareza, koji je na spektakularan način pripremio sebi poziciju i zatim pogodio za 2:2. Argentinac je meč odveo u produžetke, a tamo nije bilo pogodaka, pa se pristupilo penalima.

Prvo je promašio Aleksander Serlot, zatim pogodio Karlos Soler, a u drugoj seriji nisu bili precizni ni hulijan Alvarez ni Ori Oskarson. Od tog trenutka do kraja svi su pogađali mrežu, a pobjedu Real Sosijedadu golom u petoj seriji donio je Pablo Marin. Naravno, treba istaći i inače rezervnog golmana Unaija Marera, koji je sa dvije odbrane donio trofej Real Sosijedadu.

Tim iz Madrida propustio je priliku da prekine višegodišnji post i da stigne do prvog trofeja nakon čak pet godina pauze. Tokom ere Dijega Simeonea osvojeno je osam trofeja, uz dva poraza u finalima Lige šampiona, gdje Atletiko i ove sezone ima priliku da se domogne najvrjednijeg trofeja evropskog fudbala. Sa druge strane, Real Sosijedad je osvojio četvrti trofej u kupu u svojoj istoriji.