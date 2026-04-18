Fudbalski šampionat je nastavljen utakmicama 30. kola
Mornar je savladao Dečić u Baru golom Sekulića i sada uz meč više ima bod manje od lidera Sutjeske, dok je ponovo razočarala Budućnost.
Aktuelni šampion je izgubio pod Goricom od Arsenala 2:0, uz dva pogotka Kovinića, pa su Tivćani stigli do veoma bitnih bodova u borbi za opstanak.
Budućnost je, s druge strane, sve dalje od plasmana na evropsku scenu…
Važnu pobjedu je ostvarilo i Jezero (2:0 u Kotoru protiv Bokelja, golovi Raičevića i Maksimovića), kao i Jedinstvo.
Bjelopoljci, posljednji na tabeli, kod kuće su savladali Mladost 2:1…