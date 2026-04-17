Florentino Perez je riješio da donese velike promjene u Real Madridu i čak osam igrača je na listi za odlazak naredne sezone.

Izvor: Profimedia

Florentino Perez je besno upao u svlačionicu Real Madrida i održao lekciju fudbalerima Real Madrida posle ispadanja iz Lige šampiona. Posle ispadanja od Bajerna teško da će Real osvojiti trofej ove sezone, a nakon dvije takve takmičarske godine sprema se čistka u Realu.

Prema informacijama stranih medija najmanje osam fudbalera će biti prodato tokom narednog prelaznog roka. Sprema se odlazak najiskusnijih kojima ističu ugovori, ali i nekiu talentovani igrači će napustiti klub,

Ko odlazi?

Kapiten Dani Karvahal koji posle povrede više nije isti igrač i večito povrijeđeni David Alaba su na listi za odlazak, kao i Dani Sebaljos koji od odlaska Karla Anćelotija nije u planovima.

Mladi Franko Mastantuono nije uspio da se nametne i biće poslat na pozajmicu, a navodno je Real riješio da proda i Frana Garsiju i Raula Asensija koji su u jednom momentu izgledali kao da bi mogli dugo da igraju u Realu. Takođe je na listi za odlazak i Gonzalo Garsija.

Najveće ime koje je na listi za odlazak Eduardo Kamavinga. Defanzivni vezista koji se već ustalio u Madridu je izgleda van planova Reala za nastavak sezone. Vidjećemo i ko će biti trener naredne sezone...

(MONDO, N.L.)