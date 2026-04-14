Atletiko Madrid i PSŽ u polufinalu Lige šampiona
Fudbaleri Atletiko Madrida i PSŽ -a plasirali su se u polufinale Lige šampiona.
Atletiko je na svom terenu poražen od Barselone sa 1:2, ali je zbog pobjede u prvom meču od 2:0, ukupnim rezultatom 3:2 izborio plasman u polufinale.
Barselona je fantastično ušla u meč i golovima Jamala u 4.i Ferana Toresa u 24. minutu, anulirala zaostatak iz prvog meča.
Potom je Fermin Jamal propustio veliku šansu za potpuni nokaut, a kazna je stigla samo šest minuta kasnije kada je Lukman doneo kapitalan gol Atletiku.
U nastavku meča je sve prštalo na terenu, ali promjene rezultata nije bilo. Barsa je ponovo kao i u prvom meču ostala sa igračem manje, jer Garsija dobio crveni karton u 80. minutu, kao poslednji igrač odbrane.
PSŽ je i u revanš meču na Enfildu savladao Liverpul rezultatom 2:0 i sa ukupnih 4:0 plasirao se u polufinale.
Strijelac oba gola za aktuelnog prvaka Evrope bio je Dembele u 72. minutu i nadoknadi vremena.
Preostala dva susreta na programu su u srijedu.