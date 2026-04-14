Crna Gora poražena od Češke u Homutovu (5:0), u 3. kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo - svih pet golova naš nacionalni tim primio nakon ubacivanja sa strane

Izvor: FSCG

Ženska seniorska reprezentacija Crne Gore poražena je od Češke u trećem kolu grupe B1 kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Domaćin je opravdao ulogu favorita i do tri boda došao rezultatom 5:0. Nespretnom intervencijom Ajše Kalač, Češka je povela u devetom minutu. Ubrzo je vođstvo udvostručila Frani Černa, dok je Klara Cahinova postavila velikih 3:0 u 30. minutu. U nastavku su pogađale i Aneta Polaškova i još jednom Cahinova.

“Mislim da smo bili nesigurni tokom čitavog meča, a posebno kad su u pitanju centaršutevi sa bokova. Svih pet golova smo primili na taj način. Reprezentacija Češke je pokazala koliko je ispred nas u ovom momentu”, kazao je selektor Mirko Marić.

Isti rivali sastaju se u subotu 18. aprila sa početkom u 16 časova na Gradskom stadionu u Nikšiću.