Ganu su potresle tužne vijesti, jedan fudbaler je stradao u oružanom napadu na klupski autobus

Izvor: MN Press

Fudbalski savez Gane (GFA) potvrdio je tragičnu vijest da je 20-godišnji krilni fudbaler Berekum Čelsija Dominik Frimpong izgubio život nakon oružanog napada na klupski autobus. Tragične vijesti brzo su počele da se šire društvenim mrežama.

Incident se dogodio tokom povratka ekipe sa gostovanja kod Samertexa, kada su napadači otvorili vatru na vozilo u trenutku kada je pokušalo da promijeni pravac i izbjegne napad. U pucnjavi je jedan metak pogodio mladog fudbalera u glavu. On je kasnije preminuo u bolnici.

As his club Berekum Chelsea were about to face Samartex FC, thieves attacked his team's bus and forced players and staff to leave the vehicle.

U saopštenju GFA navodi se da je fudbalska zajednica duboko potresena ovom tragedijom, uz izraze saučešća porodici, saigračima, stručnom štabu i cijelom klubu Berekum Čelsi.

"Ganski fudbalski savez sa velikim šokom i tugom primio je vijest o smrti Dominika Frimponga. Ovaj događaj potresao je cijelu fudbalsku porodicu. Izražavamo najdublje saučešće njegovoj porodici, saigračima i svima u klubu u ovom izuzetno teškom trenutku", stoji u saopštenju.