Fudbaleri PSŽ slavili su nad Liverpulom sa 2:0, dok je Atletiko Madrid istim rezultatom pobjedio Barselonu u prvim mečevima četvrfinala Lige šampiona.

Fudbaleri Pari Sen Žermena pobjedili su u Parizu ekipu Liverpula sa 2:0, u prvoj utakmici četvrtfinala Lige šampiona.

PSŽ je poveo u 11. minutu, kada je loptu na lijevoj strani primio Dezir Due. Mladi francuski napadač je šutirao, a lopta je na putu ka golu zakačila igrača Liverpula Uga Ekitikea i preletela golmana engleskog tima Giorgija Mamardašvilija.

Aktuelni prvak Evrope pobedu je potvrdio u 65. minutu. Loptu je u prostor poslao Žoao Neveš, do nje je došao Hviča Kvarachelija, koji je bio jači u duelu od odbrambenog igrača Liverpula Rajana Gravenberha, a zatim je zaobišao i golmana gostiju i upisao se u strelce.

Španski sudija Hose Marija Sančes u 70. minutu dosudio je penal za PSŽ, nakon što je prekršaj nad Vorenom Zairom-Emerijem napravio igrač Liverpula Ibrahim Konate.

Ipak, nakon intervencije iz VAR sobe penal je poništen, pošto je utvrđeno da je Konate prvo došao do lopte.

Revanš je na programu za šest dana u Liverpulu, a pobednik će u polufinalu Lige šampiona igrati protiv boljeg iz dvomeča u kojem igraju Real Madrid i Bajern.

Prvi meč u Madridu završen je pobjedom Bajerna 2:1.

U prvom meču u Lisabonu Arsenal je slavio sa 1:0.

Atletiko Madrid je na gostovanju savladao Barselonu sa 2:0, samo četiri dana nakon što su na svom terenu u domaćem prvenstvu poraženi od katalonskog kluba sa 2:1.

Ključni trenutak na meču dogodio se u 41. minutu, kada je odbrambeni igrač Barselone Pau Kubarsi na ivici kaznenog prostora oborio igrača Atletika Džulijana Simeonea.

Rumunski sudija Ištvan Kovač prvobitno je pokazao žuti karton igraču Barselone, ali je nakon VAR provere utvrđeno da je Kubarsi prekršaj napravio kao poslednji igrač odbrane, pa je Kovač u 44. minutu pokazao direktan crveni karton za mladog fudbalera Barselone.

Minut kasnije precizan slobodan udarac izveo je Hulijan Alvares, koji je tako doveo madridski tim u vođstvo.

Drugi gol za goste postigao je Aleksander Serlot u 70. minutu, nakon što je iskoristio centaršut Matea Ruđerija i najbolje se snašao pred golom rivala.

Revanš je na programu narednog utorka u Madridu. Pobednik dvomeča se u polufinalu sastaje sa boljim iz duela Sporting - Arsenal.