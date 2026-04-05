JSD Partizan navodi da Ostoja Mijailović traži sudskim putem novac koji im je dao kao pomoć.

Nema mira u Partizanovoj kući. Čelnici fudbalskog kluba su u otvorenom ratu, nema slaganja sa košarkaškim klubom, a finansijska situacija je daleko od stabilne. O ovome se raspravljalo i na sjednici Izvršnog odbora JSD Partizan, a zaključak je sumiran u novom saopštenju.

Iz JSD su ponovo odbacili navode o opstrukciji u procesu monitoringa i najavili hitan sastanak sa upravom FK Partizan. Takođe, izrazili su zabrinutost jer predstavnici košarkaškog kluba ne prisustvuju sjednicama organa JSD. Navodi se i da Ostoja Mijailović sudskim putem traži novac koji je dao kao pomoć.

Saopštenje JSD Partizan prenosimo u cjelosti:

"Na sjednici Izvršnog odbora JSD Partizan razmatrane su tri ključne tačke dnevnog reda: finansijska situacija u okviru JSD, aktuelna dešavanja u FK Partizan, kao i odnos sa KK Partizan.

Kada je riječ o finansijskoj situaciji, odlučeno je da svi članovi Izvršnog odbora, pojedinačno i odgovorno, intenziviraju aktivnosti u cilju pronalaženja stabilnih izvora finansiranja, kako bi se obezbijedilo nesmetano funkcionisanje i dalji razvoj Društva.

Izvršni odbor izražava posebnu zabrinutost zbog dešavanja u FK Partizan, prije svega zbog svakodnevnih medijskih istupa koji ukazuju na ozbiljno narušene međuljudske odnose unutar uprave kluba. Smatramo da je neprihvatljivo da članovi uprave međusobnu komunikaciju vode putem medija, iznoseći pitanja koja moraju biti riješavana unutar kluba i u duhu zajedništva.

Takođe, kategorički odbacujemo kontinuirane pokušaje da se JSD Partizan predstavi kao faktor opstrukcije u procesu monitoringa. Podsjećamo da je JSD Partizan potpisao sve potrebne dokumente koji su bili jedan od ključnih uslova za uspješno sprovođenje tog procesa. Uprkos tome, plasiranje neistina i pokušaji izazivanja razdora od strane pojedinaca iz FK Partizan moraju prestati, a odgovorni za takvo ponašanje moraju snositi posljedice.

U tom smislu, Izvršni odbor će zatražiti hitan sastanak sa upravom FK Partizan, uz jasno upozorenje da će, u skladu sa Statutom JSD Partizan, preduzeti adekvatne mjere ukoliko se nastavi narušavanje ugleda kluba i Društva.

Sve nesuglasice ubuduće moraju se rješavati unutar sistema, a ne putem javnosti, kako bismo zaštitili ime, tradiciju i kredibilitet Partizana, kao i povjerenje naših vjernih navijača.

Kada je riječ o odnosu sa Košarkaškim klubom Partizan, Izvršni odbor izražava zabrinutost zbog činjenice da predstavnici kluba ne prisustvuju uredno zakazanim sjednicama organa JSD, čime se stvara nepotreban razdor i narušava jedinstvo. Posebno iznenađenje predstavlja pokretanje tužbe od strane KK Partizan protiv JSD Partizan.

Podsjećamo da je u prethodnom periodu tadašnji predsjednik JSD Partizan, koji je ujedno obavljao i funkciju predsjednika KK Partizan (Ostoja Mijailović, op. au), jasno naglašavao da sredstva koja KK uplaćuje predstavljaju pomoć JSD-u, što je više puta isticano i na sjednicama organa. Današnji pokušaji da se ta sredstva potražuju sudskim putem predstavljaju ozbiljan presedan i odstupanje od ranije zajedničke politike i vrijednosti.

JSD Partizan kao nosilac imena i vlasnik ključnih resursa ima obavezu da štiti integritet i tradiciju kluba. Pojedinci, bez obzira na funkciju, ne mogu i neće biti iznad sistema koji traje decenijama.

Ovim odlukama želimo da sačuvamo jedinstvo i stabilnost Partizana, uz jasnu poruku da su odgovornost, poštovanje i zajedništvo temelji na kojima naše sportsko društvo mora da opstane i razvija se", navodi se u saopštenju JSD Partizan.