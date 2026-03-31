U Zenici vlada vatrena atmosfera pred meč Bosne i Hercegovine i Italije u finalu baraža za Mundijal 2026

Fudbalska reprezentacije Bosne i Hercegovine je pred velikim izazovom u domovini. Navijači su spremni da u Zenici naprave spektakl, ali važno je da vesela atmosfera ne manjka u komšiluku. Posebno šale. Tako je prevoznik italijanskog nacionalnog tima na društvenim mrežama poslao poruku domaćim fudbalerima, pred finale baraža za Svjetsko prvenstvo 2026.

Poruka se posebno odnosila na Edina Džeka, ali i sve igrače u nacionalnom timu. "Edine i ekipo, mi smo ih isporučili, a vi vidite šta ćete sa njima. Naprijed Zmajevi, Bosna i Hercegovina je uz vas", šaljivo je pisao u opisu video u kojem se prikazuje put reprezentacije Italije na finale baraža za Svjetsko prvenstvo u Zenici.

Italijane je prevozio "Biss-Tours" u Zenici, a gostujuća reprezentacija nije trenirala na Bilinom Polju, već je samo razgledala teren po dolasku u Zenicu.

Komšije su pokazale da su dobro domaćini, nakon što su gostujućim navijačima, ali i domaćim obezbijedili besplatan parking, hranu i piće u gradu. Sve u želji da se što bolje dočara kultura, tradicija i upozna Bosna i Hercegovina. A, na kraju krajeva i dolazak Novaka Đokovića dovoljno govori o tome da je riječ i najvažnijem meču koji će se u ovoj godini odigrati u Bosni.