Crnogorski napadač Andrej Kostić definitivno napušta Partizan i seli se u Milan

Izvor: MN Press

Partizanov napadač Andrej Kostić prelazi u Milan, ekskluzivno su u subotu uveče objavili italijanski mediji. Prema pisanju "Medijaseta", Kostić će doći u junu na San Siro za tri miliona evra, a već u nedelju ujutru proći će ljekarske preglede prije potpisa ugovora do 2030. godine.

U međuvremenu, do priključenja prvom timu treniraće u mladom timu roso-nera, "Milan Futuro", gde će se pred pogledom trenera "A" sastava Masimilijana Alegrija nametati za prekomandu u seniore.

Andrej Kostić je crnogorski fudbaler koji je prošlog ljeta došao iz Budućnosti za nešto više od milion evra, podsjećaju Italijani i navode da je visok 190 centimetara i da može da igra na više pozicija u napadu.

Ove sezone, Kostić je u dresu Partizana postigao 11 golova, paralelno nastupajući za U-21 reprezentaciju Crne Gore.

"Kostić pod određenim aspektima podsjeća na Vlahovića, sa kojim dijeli agenta, Darka Ristića", objavili su italijanski mediji.