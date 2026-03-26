Legendarni fudbaler Đuzepe Bepe Savoldi preminuo je u 80. godini.

Izvor: Maurizio Borsari / imago sportfotodienst / Profimedia

Bivši napadač Bolonje i Napolija Đuzepe Bepe Savoldi, preminuo je u 80. godini. Poznat je kao igrač, ali i kao trener. U Seriji A odigrao je čak 405 utakmica i postigao je 168 golova, pa je tako u sezoni 1972/73 bio i najbolji strijelac domaćeg šampionata.

Rođen 1947. godine u provinciji Bergamo, karijeru je započeo u Atalanti, da bi 1968. prešao u Bolonju, gdje je postao najbolji strijelac šampionata i osvojio dva Kupa Italije. Igračku karijeru obilježio mu je i nevjerovatan ugovor - Napoli ga je angažovao za rekordne dvije milijarde lira, transfer zbog kojeg je dobio nadimak "Mister dvije milijarde". U dresu Napolija osvojio je Kup Italije.

O smrti Bepea Savoldija javnost je obavijestila porodica: "Naš veliki Bepe otišao je u drugu dimenziju. Njegovi omiljeni prostori, dom i najbliži su ga pratili do posljednjeg trenutka. Ostavio je nas - čuvare vrijednosti i ljubavi - koja je oduvijek bila suština njegovog zemaljskog puta. Ponosni smo na sve, iako nas je obuzela tuga. Srdačno zahvaljujemo ljekarima i medicinskim sestrama koji su brinuli o njemu", navodi se.

