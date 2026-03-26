Zlatan Ibrahimović potvrdio je da je istina da je vratio dres Lebronu Džejmsu i objasnio je zašto je to uradio.

Zlatan Ibrahimović je neko ko radi stvari po svom, na svoj način i ne zanima ga šta će drugi da kažu na sve to. Poznate su mnoge njegove priče i anegdote. Jedna od njih bila je i ta da je, kao igrač Los Anđeles Galaksija vratio potpisan dres Lebronu Džejmsu.

"Ja, ja, ja. Imao je broj 23 i zovu ga odabrani. On je izabrao 23 sportiste iz Los Anđelesa, došla mi je njegova majica. Prvo daješ mi respekt tako što ćeš mi je dati lično. Drugo, ko si ti da kažeš da sam ja odabran, ja kažem da sam odabran, ne ti. Ja potpišem i vratim mu majicu", rekao je Ibrahimović u podkastu (Ne)uspjeh prvaka kod Slavena Bilića.

Čuveni hrvatski fudbaler ostao je iznenađen kada je to čuo, a želio je da čuje direktno od švedskog napadača da li je istina to što se desilo sa Lebronom.

Gdje je sve Zlatan igrao?

Ibrahimović je počeo karijeru u švedskom Malmeu, tamo je prošao mlađe kategorije i potom zaigrao tu. Poslije toga je otišao u Ajaks, pa u Juventus, a odatle je otišao u Inter. Poslije tri sezone je otišiao u Barselonu i onda se vratio u Milano, ali u redove gradskog rivala Milana. Poslije četiri godine u PSŽ-u donio je šokantnu odluku.

Dok je još dominirao i igrao odlično prešao je u Mančester junajted i poslije toga iznenadio sve. Otišao je u Ameriku i proveo jednu sezonu u Los Anđels Galaksiju. Odatle se vratio u Milan i poslije tri sezone završio karijeru. Za reprezentaciju Švedske odigrao je 122 utakmice i dao 62 gola.