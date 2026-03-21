Srđan Blagojević je nakon novog kiksa Partizana i remija sa ekipom Mladosti iz Lučana istakao da njegov tim ima za šta da se bori do kraja sezone.

Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Partizan je pao i sa drugog mjesta na tabeli Superlige pošto je u Lučanima odigrao 1:1 (1:0) sa domaćom ekipom Mladosti. Nakon što je crno-bijeli tim na startu primio gol iz mrtvog ugla, u 33. je Mladost ostala sa igračem manje. Ni to nije bilo dovoljno da Partizan preokrene.

Tek je Sebastijan Polter, koga je Srđan Blagojević uveo sa klupe, dao gol za 1:1 i makar spasio bod svom timu. Imao je mnogo toga o čemu je trebalo da se oglasi šef struke tima iz Beograda.

"Mnogo pitanja, mnogo razloga za razmišljanje. Prosuli smo prvo poluvrijeme, nismo ušli agresivno u utakmicu. Mladost se opredijelila da igra u niskom bloku i zatvorila nam je sve te prostore. Nismo bili agresivni, otkidali su nam lopte, prijetili kroz kontranapade. Imali su jednu šansu i dali su gol. Nismo uspjeli da nađemo prave odgovore. Nismo imali dovoljno agresije i energije da napravimo problem Mladosti", rekao je Srđan Blagojević odmah poslije meča za "Arenu sport".

Vidi opis "Imamo za šta da se borimo": Da li je ovim Blagojević priznao da se Partizan sada tuče za drugo mjesto? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 20 / 20

Partizan mora da se digne nakon reprezentativne pauze i crno-bijeli tim će morati da igra mnogo bolje ako do kraja želi makar to drugo mjesto na tabeli.

"Drugo poluvrijeme naravno da imamo prednost igrača više, ali sam zadovoljniji drugim poluvremenom. Zadovoljan sam energijom, reakcijom na negativnu situaciju. Imali smo naše mnomente, nismo ih iskoristili. Imali smo sreće kod tog gola, ali defintiivno imamo dosta posla, imamo da radimo. Nadam se da će u sljedećim utakmicama taj pomak što se tiče igre biti vidljivji. Nastavjamo dalje, imamo za šta da se borimo", završio je Blagojević.