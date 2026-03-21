Veliku lekciju očitao je Donaldu Trampu, zbog brojnih ratova koje je pokrenuo, legendarni Erik Kantona.

Izvor: Youtube/White House/Instagram/sovereign_media_/Printscreen

Erik Kantona je, poput Dijega Maradone, jedan od onih koji ne ćute. Sada se oglasio povodom ratova koje vodi Amerika i imao je prijedlog kako da se zaustave sukobi širom svijeta. Njegova ideja je bila jednostavna – neka Donald Tramp i Benjamin Netanijahu idu da ratuju.

"Želim da se donese međunarodni zakon da, ako neki predsjednik započne rat, on treba da bude prvi na liniji fronta", rekao je jasno Erik Kantona u posljednjem obraćanju.

"Kralj Erik" zna ko treba da ratuje

Legendarna figura fudbala iz devedesetih, nakon kraja karijere, Erik Kantona je redovno istupao i govorio o pravima najsiromašnijih, o povlasticama bogatih, a sada je pričao o tome kako Donald Tramp ide redom i napada nezavisne države.

"Ne treba da šalju 18-godišnjake u rat nego njih. E onda bismo imali mnogo manje ratova. Imaju kancelarije dugačke 25 metara i odatle šalju mlade ljude u rat", rekao je Kantona.

Pohvalio je predsjednika Kolumbije Gustava Petra i istakao da će se Kolumbija dići na oružje ako Donald Tramp nastavi sa svojim siledžijskim prijetnjama i ako upadne, poslije Venecuele, u još jednu zemlju Južne Amerike.

"Da li ste čuli predsjednika Kolumbije? Imao je fantastičan govor i onda je Tramp zaprijetio da će napasti zemlje Južne Amerike. Dok je FARK obećao da se neće dizati na oružje opet, ako Amerikanci izvrše invaziju oni će ponovo ratovati. Ako se nekome to sviđa to je u redu, ali oni sjede u kancelarijama. Tako da mislim da kada bi postojao zakon koji bi, na primjer, propisao da moj porez ne ide na rat, rata ne bi bilo. Za koga da ratujemo? Za šta?", zapitao se on.