Mugoša bio strijelac u porazu Inčona od Tedžona 3:1

Crnogorski fudbaler, Stefan Mugoša postigao je danas gol u porazu Inčona od Tedžona 3:1 u četvrtom kolu južnokorejske K Lige.

Mugoša je mrežu rivala zatresao u 36. minutu i u tom trenutku izjednačio rezultat, jer je Tedžon vodio od devetog minuta i gola Išide. U nastavku su Oliveira i Um donijeli pobjedu Tedžonu.

Mugoša je ove sezone na četiri utakmice u K Ligi postigao tri gola, a ima i asistenciju.

Inčon se nakon četiri kola nalazi na 11. mjestu sa jednim bodom.