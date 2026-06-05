Ubijen glumac iz filma "Top Gan": Sin njegove djevojke ga brutalno napao nožem

Džejms Hendi, holivudski glumac, preminuo je nakon napada nožem, a osumnjičenik je sin njegove djevojke.

Izvor: Youtube printscreen/MTN

Dugogodišnji holivudski karakterni glumac preminuo je nakon stravičnog napada nožem... a policija navodi da je čovjek optužen za njegovo ubistvo sin njegove djevojke.

Prema informacijama iz LAPD-a , 81-godišnji glumac Džejms Hendi,čija filmografija uključuje ostvarenja kao što su "Top Gan: Maverik" , "Džumanji" i "Arahnofobija", pronađen je u srijedu ujutru ispred jedne kuće u Tarzani sa ubodnom ranom u predjelu grudi. Hitno je prevezen u bolnicu, gdje je proglašen mrtvim.

Policija navodi da je osumnjičen, 44-godišnji Majkl Gledhil, uputio bizaran poziv službi 911 prije dolaska patrola... navodno rekavši dispečerima: "Ja sam sin čovječiji, upravo ubio čovjeka grijeha."

Kada je policija stigla na lice mjesta, zvaničnici kažu da im je Gledhil mahnuo da stanu i priznao da je on osoba koju traže. Nadležni organi navode da je živio u toj kući sa svojom majkom, koja je bila djevojka Džejmsa Hendija.

Gledhil je uhapšen i priveden zbog ubistva, a kaucija mu je određena na 2 miliona dolara. Istražitelji još uvijek nisu javno govorili o mogućem motivu.

Hendi je bio prepoznatljivo lice generacijama ljubitelja filma i televizije... ostvarivši više od 100 uloga tokom karijere koja je trajala pet decenija, što okolnosti njegove smrti čini još tragičnijim.