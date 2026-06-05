Uhapšeno je 29 osoba i razbijeno devet kriminalnih grupa koje stoje iza ilegalnih IPTV platformi.

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Policijska akcija "Kratos 2", koju je predvodila Bugarska uz podršku Europola, zadala je ozbiljan udarac kriminalnim mrežama koje zarađuju milione eura od ilegalnog strimovanja.

Tokom sedmomjesečne operacije, koja je trajala od septembra prošle do aprila ove godine, istražitelji su se fokusirali na složenu digitalnu infrastrukturu koja stoji iza ilegalnih IPTV servisa, saopštio je Europol.

Umjesto pukog gašenja sajtova, policijski organi iz cele Evrope ciljali su čitav ekosistem organizovanog kriminala. To je omogućilo da se uđe u trag ključnim ljudima zaduženim za tehničko upravljanje platformama.

Krajnji bilans je 29 hapšenja, 86 identifikovanih osumnjičenih i potpuno razbijanje devet organizovanih kriminalnih grupa. Tokom 148 pretresa kuća, pokrenute su 72 istrage, dok je 59 slučajeva već predato pravosudnim organima.

Ono što prosječnom korisniku izgleda kao jeftina i primamljiva prečica do premijum TV sadržaja, zapravo je paravan za visoko sofisticirane kriminalne operacije.

Moderne piratske mreže koriste tehnički naprednu infrastrukturu, gdje su sajtovi preko kojih se vrši naplata fizički potpuno odvojeni od servera koji hostuju nelegalan sadržaj. Oni su nerijetko rasuti u nekoliko različitih država kako bi se izbjegla detekcija.

Međutim, osim finansijskog gubitka za vlasnike autorskih prava, ova vrsta piraterije predstavlja i ogroman bezbjednosni rizik za same korisnike.

Kupci ovakvih servisa direktno se izlažu krađi ličnih podataka, finansijskim prevarama, kao i infekcijama računara i telefona putem malvera i špijunskih softvera.

Sveukupno, uklonjeno je preko 27.000 spornih linkova i prijavljeno 169 domena.

Pored toga, otkriveno je više od 4.300 novih piratskih domena, više od 18.000 IP adresa povezanih sa ilegalnim servisima, kao i stotine hiljada drugih digitalnih objekata koji krše autorska prava, a koji su sada u proceduri za hitno gašenje, piše B92.