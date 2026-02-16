Vezista rođen u Tuzli već je nastupao za sarajevski tim, a u BiH je još igrao za Slobodu iz Tuzle.

Fudbalski klub Željezničar i Armin Hodžić (25) ozvaničili su saradnju potpisom ugovora do ljeta 2028. godine. Vezista se tako vratio na "Grbavicu" nakon što je dvije i po godine igrao u Turskoj.

Armin Hodžić rođen je 29. februara 2000. godine u Tuzli. Prošao je Slobodinu školu fudbala, a zatim igrao i za seniore Slobode. Uslijedio je period u Alkoronu i Estorilu u Španiji, a potom u januaru 2022. godine stiže u Željezničar. U dresu sarajevskog kluba odigrao je 46 utakmica na kojima je postigao osam pogodaka.

Na ljeto 2023. godine prelazi u turski Hatajspor, a posljednjih šest mjeseci bio je na pozajmici u Manisi.