Bivši trener Partizana Aleksandar Stanojević u turski Karagumruk dovodi bivše fudbalere Crvene zvezde.

Izvor: MN Press

Nekadašnji fudbaler i trener Partizana Aleksandar Stanojević nedavno je preuzeo turski Karagumruk, najslabiji tim tamošnjeg šampionata, a ubrzo su u tim počela da stižu i pojačanja. Zanimljivo, namera nekadašnjeg člana crno-belih je da se za opstanak u elitnom rangu turskog fudbala bori okružen bivšim fudbalerima Crvene zvezde.

Krilni napadač Šavi Babika već je stigao u tim na pozajmicu, nakon što u Beogradu nije uspeo da dokaže svoj kvalitet. Crvena zvezda nije dobila mnogo od ofanzivca koji je skupo plaćen Tuluzu, pa se nada da će on pronaći formu u Turskoj, gde će biti jedan od glavnih aduta Karagumruka. Pored njega će biti još neka dobro poznata lica...

Nakon što ga je španski stručnjak Rafael Benitez precrtao u Panatinaikosu, novi fudbaler Karagumruka postao je levi bek Filip Mladenović. Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i povremeni reprezentativac stiže kao veliko pojačanje u borbi za opstanak, a u Tursku donosi i ogromno iskustvo. Karijeru je počeo u Borcu iz Čačka, a nakon Crvene zvezde igrao je za BATE Borisov, Keln, Standard iz Liježa, Lehiju iz Gdanjska, Legiju iz Varšave i Panatinaikos.

Vidi opis Stanojević okuplja bivše igrače Crvene zvezde: Dvojicu već doveo, treba mu i treći za opstanak FUDBAL - POLUFINALE KUPA SRBIJE - FILIP MLADENOVIC, fudbaler Crvene zvezde, na utakmici protiv Partizana, i NIKOLA AKSENTIJEVIC. Beograd, 11.04.2012. photo:N.Parausic Filip Mladenović - kreator najlepšeg poteza na meču, golčine sa 30 metara! Filip Mladenović bio je jedan od trojice debitanata u startnoj postavi. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: (MN Press) Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 8 / 8

Za seniorsku reprezentaciju Srbije odigrao je 34 utakmice, a bio je akter Svetskog prvenstva u Kataru 2022. godine i Evropskog prvenstva u Nemačkoj 2024. godine. Nacionalni tim nije ostvario uspehe na tim takmičenjima, a turniri nisu bili loši za Mladenovića - odigrao je ukupno četiri utakmice.

Nakon Babike i Mladenovića, Aleksandar Stanojević bi u Turskoj mogao da dobije i Pitera Olajinku! Još jedan bivši fudbaler Crvene zvezde poslednjih nekoliko meseci nema klub, pošto je sa srpskim šampionom raskinuo ugovor u toku jesenjeg dela. Tada ni Crvena zvezda ni Piter Olajinka nisu bili zadovoljni saradnjom, a sada bi Nigerijac kod bivšeg trenera Partizana mogao da potraži formu.

Ekipa Karagumruka trenutno je poslednjeplasirana na tabeli turskog šampionata, sa samo devet osvojenih bodova na 20 mečeva. Najbliži tim beži čak šest bodova ekipi Aleksandra Stanojevića, dok je bezbedna zona na devet bodova udaljenosti. Aleksandar Stanojević je do sada predvodio Karagumruk na pet mečeva - ima remi i poraz u grupnoj fazi Kupa Turske, kao i tri uzastopna poraza u prvenstvu.