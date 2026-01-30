Izuzetno težak put za srpskog prvaka u Ligi Evrope.
Crvena zvezda igraće protiv Lila u plej-ofu za osminu finala Lige Evrope!
Ovi timovi igrali su već u grupnoj fazi i to meč na stadionu "Rajko Mitić", tada je srpski klub slavio sa 1:0.
Prva utakmica baraža igra se u Lilu 19. februara, a revanš je sedam dana kasnije u Beogradu.
Nema sumnje da su crveno-bijeli dobili neuporodivo težek rivala (alternativa je bio PAOK), ali isto tako oni su već pokazali da mogu da Lilom.
Dodaćemo, Zvezda zna dva potencijalna rivala ako prođe u osminu finala - to će da budu Lion ili Aston Vila. Ta dva tim završila su na vodećim mjestima tabele Lige Evrope, što dovoljno govori koliko će to težak žrijeb (27. februara).
UEFA Liga Evrope, plej-of 1/8 finala
PAOK - Selta
Lil - Crvena zvezda
Pobjednici u osmini finala idu na Lion ili Aston Vilu
Dinamo Zagreb - Genk
Bran - Bolonja
Pobjednici u osmini finala idu na Frajburg ili Romu
Ludogorec - Ferencvaroš
Seltik - Štutgart
Pobjednici u osmini finala idu na Porto ili Bragu
Panatinaikos - Viktorija Plzenj
Fenerbahče - Notingem Forest
Pobjednici u osmini finala idu na Midtjiland ili Betis