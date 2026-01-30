Zvezda remizirala sa Seltom na Marakani

Izvor: MN Press

Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su neriješeno 1:1 sa Seltom u poslednjem kolu Lige Evrope.

Oba gola viđena su u samom finišu meča. Selta je povela golom Lopesa u 87. minutu, izjednačio je Duarte u 89. minutu.

Zvezda je još ranije obezbijedila proleće u Ligi Evrope, a eventualnom pobjedom u ovom meču imala je priliku da se plasira među najboljih osam i ode direktno u osminu finala, u zavisnosti od ostalih rezultata.

Nakon ovog remija crveno-bijeli su završili na 15. mjestu na tabeli sa 14 bodova. U baražu za osminu finala rival Zvezde biće ili PAOK ili Lil.

Žrijeb je na programu danas od 13 časova.

Zvezda je agresivno ušla u meč pritiskajući poslednju liniju Selte. I to je vrlo lako moglo da se isplati, ali su Marku Arnautoviću poništena dva gola.

Najprije je već u 9. minutu Katai dobio duel sa Havijem Rodrigezom, a potom uposlio Arnautovića koji je zakucao loptu u mrežu.

Međutim nakon VAR intervencije, gol je poništen jer je Katai odgurnuo defanzivca gostiju.

U 17. minutu slična situacija. Katai je sjajno uposlio Arnautovića, ovaj majstorski lobovao Radua. Ali je ponovo nakon VAR intervencije gol poništen zbog milimetarskog ofsajda.

Imala je Selta dvije dobre šanse, ali je sjajno reagovao golman crveno-bijelih Mateuš u 13 minutu, dok je crveno-bijele u 27. minutu spasila stativa nakon šuta Borhe Iglesijasa.

U nastavku Selta je preuzela inicijativu, a Zvezda vrijebala iz kontre.

Stanković je pokušao izmjenama da osvježi svoj tim. Posle dužeg vremena zaigrao je i Nemanja Radonjić koji je zamijenio Kataija u 61. minutu.

Zvezda je potom preuzela inicijativu, ali promjene rezultata nije bilo. Kad se činilo da će se meč završiti bez golova gledali smo spektakularan finiš meča.

Najprije je Selta povela u 87. minutu fantastičnim golom Fera Lopesa, nakon udarca spoljnim felšom u samo rašlje gola Mateuša.

Ali samo dva minuta kasnije erupcija na Marakani. Elšnik je uposlio Duartea, a ovaj fantastično podbo loptu i matirao Radua.

Do kraja meča Zvezda je napadala, ali promjene rezultata nije bilo.