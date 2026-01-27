"Potpuno je neprofesionalno da klub i ja ovo saznamo četiri dana pred nastavak sezone", rekao je igrač Radomlja Dejan Vokić.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Samo četiri dana pred nastavak sezone u prvenstvu Slovenije loše vijesti stigle su u Fudbalski klub Radomlje.

Vezni fudbaler Dejan Vokić suspendovan je od strane FIFA na dvije i po godine zbog učestvovanja u klađenju.

Vokiću je izrečena kazna jer je utvrđeno da se od januara do avgusta 2023. godine kada je igrao za italijanski Benevento kladio čak 304 puta, zbog čega je krajem prošle godine suspendovan od strane FS Italije, a potom i FIFA.

Suspenzija od dvije i po godine nije iznenadila fudbalsku javnost u Sloveniji, već činjenica da je tamošnji krovni savez zaboravio da obavijesti FK Radomlje i samog Vokića o suspenziji.

Fudbalski savez Slovenije dobio je odluku FIFA još 17. decembra prošle godine, ali su Vokić i njegov klub to seznali tek ovog ponedjeljka, i to nakon što je FS Slovenije ovu informaciju objavio u obavještenju o igračima koji nemaju pravo nastupa u 19. kolu Prve lige, prenosi "Nogomania", pozivajući se na pouzdanje izvore.

U FK Radomlje bili su šokirani ovom informacijom i tražili su objašnjenje od FS Slovenije, provjeravali su i da li su u međuvremenu propustili obavještenje u e-mailu i dobivenoj pošti, da bi na kraju utvrdili da im ništa nije poslano u elektronskom ili pisanom obliku.

"Smatram da je neprofesionalno da klub i ja ovo saznamo četiri dana pred nastavak prvenstva, zato što savez nije proslijedio odluku ni meni niti klubu. Žao mi je zbog kluba, trenera i mojih saigrača, a nakon svega što se dešavalo svako bi trebao da formira svoje mišljenje o ovom slučaju“, rekao je Vokić za "Nogomaniju" , ne želeći da komentariše samu suspenziju koja mu je izrečena.