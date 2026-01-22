Navijači Malmea odali su počast Ageu Hareideu na početku meča sa Crvenom zvezdom u Ligi Evrope.

Fudbaleri Crvene zvezde istrčali su na teren stadiona u Malmeu, a kada su kročili na teren dočekala ih je impresivna koreografija navijača švedskog kluba. . Preko cijele tribine videli smo lik Agea Hareidea.

"Sjeverna tribina, Malme", pisalo je iznad njegove slike, a ispod je stajalo: "Dao si nam vjeru, pokazao si nam put, počivaj u miru". Zatim je na početku meča održan minut ćutanja za norveškog fudbalera i trenera. Pogledajte kako su ispratili velikog Hareidea navijači Malmea:

Navijači Malmea poznati su kao vatreni i vrlo brojni, a oni su ovom norveškom velikanu koji je preminuo 18. decembra 2025. godine odali počast.

Ko je bio Age Hareide?

Kao fudbaler počeo je karijeru u defanzivi Heda, zatim je igrao za Molde, pa u Engleskoj za Mančester siti i Norič. Vratio se u Molde 1984. godine, a kao reprezentativac nastupio je 50 puta za Norvešku. Kao trener vodio je Molde, Helsinborg, Brenbi, Rosenbord, selekciju Norveške, a Malme je vodio 2014. i 2022. godine,. Osvojio je sa ovim klubom ligu i kup i sada su mu navijači odali zasluženu počast. Neka počiva u miru.

