Na "meti" navijača su, osim Spalevića, članovi UO Ninoslav Kaluđerović, Mileta Šćepanović, Feđa Smatlik i Nikola Marković, izvršni direktor Predrag Kažić i novi direktor omladinske škole, doskorašnji sportski direktor Gavrilo Petrović.

Izvor: Mediabiro

Predsjednik FK Budućnost Boris Spalević obratio se navijačima podgoričkog kluba koji su posljednjih dana po ulicama lijepili postere sa pogrdnim sadržajem na račun članova upravnog odbora kluba.

Spalević je u saopštenju dostavljenom "Vijestima" istakao i da je predstavnik NVU Varvari, koji je inače član uprave kluba, učestvovao u lijepljenju postera sa pogrdnim nazivima i slikama članova UO.

"Obraćam se kao predsjednik kluba i Upravnog odbora javnosti i pravim navijačima FK Budućnost, onima kojima je klub svetinja, a ne sredstvo za lične interese. Lijepljenje pogrdnih postera, vrijeđanje uprave i sabotiranje kluba dok se istovremeno uzimaju stotine hiljada eura - to nije bunt. To je licemjerje. To je prevara iskrenih navijača i svih onih koji vole klub. To je rad protiv Budućnosti, jer pravi navijači podržavaju svoj klub, pravi navijači ne donose UEFA i druge kazne klubu, pravi navijači ne ruše ugled Budućnosti, već je pomažu na tribinima", istakao je Spalević.

"Tokom jučerašnje sjednice Upravnog odbora FK Budućnost saznali smo frapantnu činjenicu od predstavnika NVU "Varvari" Emina Isića, koji je ujedno član Upravnog odbora FK Budućnost, da on i jedna mala grupa iz NVU Varvari stoje iza lijepljenja postera sa pogrdnim nazivima i slikama članova Uprave Kluba. Dakle - član uprave priznaje da učestvuje u napadima na sopstveni klub, član uprave vodi kampanju protiv kluba u kojem sjedi i prima naknadu u Upravnom odboru dok učestvuje u rušenju FK Budućnost.

Još skandaloznije su činjenice koje javnost i svi navijači trebaju da znaju, da su se NVU Varvari, njima nekoliko koji su upravljali novcem, samo iz budžeta FK Budućnost, po evidenciji iz analitičkih kartica, 34 puta uplaćivana finansijska sredstva kao pomoć i podrška i to:

- 2020.godine 3.000 eura;

- 2021.godine 13.400;

- 2022. godine 52.500;

- 2023. godine 52.500,

- 2024. godine 61.998,35;

- 2025. godine 49.244,60.

Ukupno je FK Budućnost isplatila za NVU Varvari pomoć i donacije, licima koji su raspolagali novcem u ovoj NVO, za period od pet godina 232.642,95 eura.

A šta je FK Budućnost dobila zauzvrat? Šta su dobili oni vjerni navijači Varvari, koji po kiši, suncu i vjetru dolaze da bodre svoj tim. Njima se zabranjuje prisustvo na utakmicama i da bodre klub, a zauzvrat klub dobija kazne i štetu zbog neprimjerenog navijanja i ponašanja, i to:

- u 2024. šteta koja je nanešena klubu i kazne koje su plaćene prema FSCG iznose 127.015 eura;

- u 2024. šteta koja je nanešena klubu i kazne koje su plaćene prema UEFA-i iznose 27.750;

UKUPNO u 2024.godini šteta koja je nanešena klubu i kazne su iznosile 154.715 eura.

Dodaje se:

- u 2025.g. šteta koja je nanešena klubu i kazne koje su plaćene prema FSCG iznose 56.380 eura;

- u 2025.g. šteta koja je nanešena klubu i kazne koje su plaćene prema UEFA-i iznose 27.750.

UKUPNO u 2025.g. šteta koja je nanešena klubu i kazne su iznosile 84.130 eura.

Ovaj iznos bi bio mnogo veći da smo izvadili i prethodne tri godine. Ali i ovo je dovoljan pokazatelj, onima koji ovo nisu znali. Svako ko voli klub zna i vidi da ovo više nema veze sa navijanjem, sa emocijom prema klubu. Ovo je čist interes pojedinaca, a ne pravih navijača, pokušaj ucjene, destabilizacije kluba, prijetnji i direktno nanošenje štete sopstvenom klubu od strane par lica, i to onih koji misle da su iznad Budućnosti i definitivno od strane onih koji vide svoj lični interes.

Nova uprava od avgusta 2025. godine nije prihvatila da nastavi sa ovakvim trendom porasta i načinom finansiranja za NVU Varvari, zaustavila je to, ali je ponuđeno predstavnicima navijača da pronađemo jasno definisan model podrške, da imaju podršku i kroz premije u osvojenim titulama i kupovima, da sve bude transparentno, ali to predstavnici NVU Varvari nisu htjeli.

Kada ste shvatili da se novac ne može dobijati kako ste navikli, pokušavate pritiscima da utičete na odluke i na javnost, da skandirate od prvog dana "Uprava napolje", da ovih dana lijepite postere, jer očigledno transparentan rad ne odgovora pojedincima iz NVU Varvari, na čelu sa Eminom Isićem koji ih je predstavljao u UO FKB, a koji je sada i u ulozi organizatora posteraša.

Kome to smeta jaka i zdrava Budućnost saznaćete u mnogim drugim objavama sa kojima će javnost imati prilike da se upozna, da shvate građani i pravi navijači, ko su bili ti raniji direktori i predsjednici kluba koji su imali interes od FK Budućnost, a ova uprava će nastaviti da radi na dobrobit kluba sa pruženom rukom prema pravim Varvarima i navijačima koji žele dobro kluba. Nastavlja se...", zaključio je Spalević.