Haos u Real Madridu dostiže kulminaciju, a kada je tako Vinisijus Žunior uvijek nađe način da bude u prvom planu

Izvor: Fadel SENNA / AFP / Profimedia / X.com / CBS Sport Golazo

Iz dana u dan postaje sve jasnije koliko je teško bilo Ćaviju Alonsu da uspije u Real Madridu. Napadač Vinisijus Žunior, koji se pred cijelim svijetom svađao sa Alonsom na "El Klasiku", viđen je kako navodno plače (!?) u tunelu pred meč protiv Levantea prošlog vikenda, a nakon otpuštanja trenera. Bilo suza ili ne, sjedio je na stepenicama, spustio je glavu, a saigrači su ga tješili iz nekog razloga. Pretpostavka je bila da mu teško padaju zvižduci navijača koji njega i druge igrače krive za haos i za to što je Alonso dobio otkaz.

U narednom meču, u utorak uveče protiv Monaka na Bernabeuu (6:1), Englez Džud Belingem je bio jedan od igrača u prvom planu, jer je slavio gol gestikulirajući kako pije alkohol. Na taj način on je ironično odgovorio na glasine da je sklon opijanju, mada bi igrač na tom nivou i u tom klubu trebalo da zna bolje ili bar da uči na primjeru svog zemljaka Robija Faulera, kome je nepotrebna "kokainska" proslava gola obeležila karijeru koliko i njegovo majstorstvo.

Nije da je bilo ko iznenađen ovakvim ekscesima i čudnim ponašanjem zvijezda Real Madrida. Poznato je i to da je Kilijan Embape pred punim stadionom u Rijadu poništio autoritet Ćavija Alonsa na njegovoj poslednjoj utakmici i pozvao igrače da ne poslušaju trenera. Dok je Španac tražio da se fudbaleri poređaju u špalir i da odaju priznanje Barseloni na pobjedi, Embape je imao drugačiji plan. I bilo je onako kako je hteo Embape.

Neki bi, poput Tijerija Anrija rekli da najveći problem Real Madrida i jeste to da se igrači pitaju 90 odsto, a trener samo 10 odsto. A neki bi, poput bivšeg asa Liverpula Džejmija Karagera, mnogo konkretniju poruku slali direktno Vinisijusu.

"Vinisijus Džunior je najveći problem tamo i najveći razlog zbog kojeg je trener izgubio posao. Na utakmici protiv Barselone na početku sezone izveo ga je iz igre u kasnoj fazi meča, da bi bio siguran da će pobijediti. Vinisijus je izašao, mahao je rukama, vikao da neće potpisati ugovor ako Alonso ostane. Onda je posle utakmice uputio izvinjenje navijačima, saigračima, ne i treneru. Zato je Alonso izgubio posao, jer su Florentino Perez i članovi uprave vidjeli da jedan od najboljih igrača na svijetu neće da potpiše novi ugovor zbog Alonsa, za njih je nezamjenljiv, a trener je u Realu zamjenljiv. Tako stvari funkcionišu i svi to znamo. Ali nemoj da plačeš u tunelu. Zbog tebe je dobio otkaz. Nemam saosjećanja tu", rekao je Karager Brazilcu u emisiji CBS-a