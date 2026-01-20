Očekivano, „plavi“ su kontrolisali kompletnu utakmicu, postigli dva gola u prvom dijelu (i promašili dvije sjajne situacije), dok su u drugom imali nekoliko dobrih situacija koje nisu urodile plodom.

Izvor: FK Budućnost

Nakon nedjelju dana rada uslijedio je prvi kontrolni meč: Budućnost je, na igralištu OFK Titograda, u utakmici zatvorenog tipa savladala Adriju rezultatom 2:0, a golove su postigli Danilo Vukanić i Ivan Bojović.

Očekivano, „plavi“ su kontrolisali kompletnu utakmicu, postigli dva gola u prvom dijelu (i promašili dvije sjajne situacije), dok su u drugom imali nekoliko dobrih situacija koje nisu urodile plodom.

Prvi gol je viđen u 17. minutu: Nikolić je lansirao Raspopovića na desnoj strani, desni bek je u posljednjoj zoni sa mjesta krila zalomio protivnika i lijevom nogom centrirao, a odlično se glavnom snašao mladi reprezentativac.

Druga egzekucija se desila ravno 20 minuta kasnije: Vukanić je slično pronašao Raspopovića, a naš desni bek je poslužio Bojovića praktično na prazan gol.

Sjajne prilike su imali i Miličković i Camaj, dok su u drugom dijelu pokušavali Petrović, Vušurović, Rakčević…

Plavo-bijeli su utakmicu počeli u sastavu Domazetović, Raspopović, Dakić, Milović, Hajdin, Đuričković, Vukanić, Miličković, Camaj, Bojović, Nikolić, dok su u drugom dijelu igrali Mijatović, Vušurović, Serikov, Pejović, Vuković, Rakčević, Vujović, Vukanić, Prelević, Gazivoda i Petrović.