Dugogodišnji fudbaler, dugogodišnji sekrektar podgoričkog kluba preminuo je danas.

Izvor: FK Budućnost

Životni vijek Danilo Karadžić - Karadža, posvetio je Budućnosti. "Plavo-bijela" porodica oprostila se od svog Karadže!

"Dijete Budućnosti. Prvotimac. Funkcioner. Mentor. Prijatelj. Čovjek koji nije bio samo dio kluba, već temelj plavo-bijele svetinje. I otišao je tiho, onako kako je i živio, titogradski lagano i nenametljivo", objavila je Budućnost In Memoriam čovjeku koji je svoj ne samo fudbalski, već i životni vijek proveo u klubu.

"Danilo Karadžić - Karadža. Cijeli svoj životni vijek je posvetio bojama koje su za njega značile više od sporta, čak i više od života. Jer Budućnost za njega nije bila obaveza - bila je porodica. I negdje gore je, sigurno, otišao samo sa jednim žaljenjem - što je baš te 1977. godine kada je igrano finale Kupa sa Hajdukom morao u vojsku. Mjesto na tribinama i među navijačima nije moglo da zamijeni njegovo mjesto na terenu.

Kroz Karadžine ruke, savjete i podršku stasavale su generacije. Učio je mlade kako se igra, kako se poštuje dres, kako se voli klub. Savjetovao je kada je teško, bio oslonac kada je najviše trebalo. Učio je sve - kako se ostaje čovjek.

Trag Danila Karadžića nisu rezultati, a bilo ih je, trag našeg Karadže je sve ono što je ostavio iza sebe. I taj trag vječan. Baš kao što je i naš Karadža. Čovjek čije djelo zauvijek ostaje u istoriji kluba", saopštila je FK Budućnost.

Nekadašnji trener i tehnički direktor Budućnosti Brano Milačić oprostio se od Karadže na Fejsbuku:

"Umro je Danilo Karadžić, legenda crnogorskog fudbala. Bio je izuzetan čovjek, fudbaler posebnog kova, neprevaziđeni sekretar kluba. Malo je ljudi, kao što je on, prošlo kroz FK Budućnost. Osjećam veliku tugu što Danilo više nije među nama. Otišla je legenda, dragi čovjek, poseban drug, kojeg nikada neću zaboraviti", napisao je Milačić.