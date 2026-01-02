Čuveni paragvajski napadač Roke Santa Kruz još uvijek igra fudbal i sa 44 godine je potpisao novi ugovor

Roke Santa Kruz ima 44 godine i još uvijek igra fudbal. Njegovo ime pamte mnogi ljubitelji fudbala po golovima i maestralnim partijama početkom 2000. godine kada je tresao mreže u Bajernu iz Minhena. Ne odustaje i još uvijek daje golove.

U novoj 2026. godini je potpisao novi ugovor sa paragvajskim klubom Nacionalom iz Asunsiona i želi još da igra. Bio je "mašina za golove" tokom karijere. U poslednjem klubu Libertadu (Paragvaj) je za tri sezone odigrao 170 mečeva u svim takmičenjima i dao 30 golova.

Izvor: NORBERTO DUARTE / AFP / Profimedia
Izvor: Dave Thompson / PA Images / Profimedia
Izvor: GIORGIO VIERA / AFP / Profimedia
Izvor: Sports Press Photo / ddp USA / Profimedia
Izvor: Eduardo Carmim / Alamy / Profimedia

Sa reprezentacijom Paragvaja je igrao u finalu Kopa Amerika 2011. godine i izgubio je u finalu od Urugvaja. Za nacionalni tim je igrao od 1999. do 2016. godine i na 112 mečeva dao je 32 gola.

Kada je u pitanju klupska karijera počeo je u paragvajskoj Olimpiji i onda je 1999. otišao u Bajern gde je bi osam godina i odigrao 155 mečeva. Mnogi ljubitelji Premijer lige ga pamte iz Blekburna i Mančester sitija. Igrao je još za Betis, Malagu, Kruz Azul i od 2016. godine se vratio u domovinu.

Kada su u pitanju trofeji sa Bajernom je uzeo pet titula u Bundesligi, četiri u Kupu i Ligu šampiona. Sa Mančester sitijem FA kup, dok je u domovini osvojio nekoliko trofeja i sa Olimpijom i Libertadom. Zanimljivo je i da je u sezoni 2007/28 proglašen za najboljeg fudbalera Blekburna.