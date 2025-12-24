Iskusni golman Marko Dmitrović imao je poziv Crvene zvezde da se vrati u klub, ali nije prihvatio ponudu.

Izvor: Twitter/MovistarFutbol/Screenshot

Crvena zvezda je na početku sezone pokušala da angažuje Marka Dmitrovića, bivšeg čuvara mreže reprezentacije Srbije. Iako je Vladan Milojević mogao da bude adut crveno-bijelih jer je Dmitrovića trenirao u mlađim kategorijama, iskusni golman odlučio je da se ne vrati u srpski fudbal već da pojača Espanjol. Nekoliko mjeseci kasnije prvi put je progovorio o tome.

Veoma opširno Marko Dmitrović je govorio o razlozima zbog kojih nije prihvatio ponudu Crvene zvezde. Crveno-bijeli su bili svjesni da im treba novi čuvar mreže, pa je Mateuš stigao u klub nakon što Dmitrović nije prihvatio ponudu kluba čiji je član bio na početku karijere.

"Bilo je, bilo je interesa. Čim se kod nas toliko piše o tome, sigurno ima neke istine. Znaš da kod nas mediji desi se da pogriješe, ali ne toliko. Bilo je, kažem ti, interesa. Pogotovo što Vladan Milojević je trener Zvezde i ja znam da on mene mnogo ceni. Ja njega mnogo, mnogo cijenim prije svega kao čovjeka i kao trenera. On mi je bio trener u mlađim kategorijama. Imamo fantastičan odnos i postojao je interes. Da. I opet, nekako može čudno da zvuči, ali ja sam već domaćin u Španiji", rekao je Dmitrović u podkastu "Alesto".

"Ja sam sa 23 godine došao u Španiju, Eto, ovo je moja 11. sezona u Španiji, koliko god čudno će da zvuči. Meni bi bio potreban period adaptacije i na život u Srbiji i na fudbal u Srbiji. Nikad nisam odbacivao tu mogućnost povratka u Zvezdu, ali sam uvijek govorio da ako ja budem osjećao da je momenat za povratak u Zvezdu, odnosno srpski fudbal, jedina opcija je povratak u Zvezdu. Zvezda je moj klub, za koji navijam od malena, moja ljubav. Ali opet, želio sam da ja osjećam to maksimalno, da ja mogu da pomognem, da bude to - to. Opet kažem, nisam znao da li to može da se desi ovaj prelazni rok, prošli, možda da se desi sljedećeg ljeta, za dvije godine...", rekao je nekadašnji golman Srbije.

Kako se bliži kraj karijere, sve je manje vjerovatno da će Marko Dmitrović braniti za Crvenu zvezdu. Prije nekoliko mjeseci je pošteno rekao klupskim čelnicima da nije spreman za taj korak, a tokom prethodnih deset godina na život u Španiji navikla se i njegova porodica.

"Jedino ostavljam mogućnost povratka ako ja budem osjetio da je trenutak da se vratim, da trijumfujem, da budem maksimalno posvećen. Ne bih dozvolio da se vratim, ako nisam 100 odsto ni mentalno ni fizički spreman. Nikad ne bih dozvolio da se vratim u Zvezdu a da to bude čisto otaljavanje posla. Želio sam da to bude fizička i psihička, velika želja za povratak, da budem maksimalno spreman da doprinesem Zvezdi. Opet, za povratak u Zvezdu... Nije to samo posao, to je ljubav, to je više od sporta, od profesije. Tako da, bilo je interesa, ali morao sam biti iskren i rekao sam ljudima da u ovom momentu nisam spreman za povratak i ne želim da dođem da otaljavam posao. Želim da budem 100 odsto ja i više od toga jer za Zvezdu se igra srcem. Kažem ti, 11. sezona ovdje, privatno sam se namjestio, profesionalno... Ovdje sam već kao domaćin i osjetio sam da je najbolje za mene i porodicu da nastavimo moju karijeru u Španiji. Bilo je interesa, ali nije bilo momenat", zaključio je Marko Dmitrović.

Bivši reprezentativac Srbije ponikao je u Crvenoj zvezdi, a zatim je tri godine bio dio seniorskog tima i za to vrijeme nije upisao zvaničan nastup u klubu za koji navija od malih nogu. Uslijedio je potpis ugovora sa Ujpeštom, pa nastavak karijere u Čarltonu, a onda i dugogodišnja karijera u Španiji gdje je nastupao za Alkorkon, Eibar, Sevilju i Leganjes prije nego što je potpisao za Espanjol.